Loire : les facteurs de la commune de Roche-la-Molière mis à contribution pour le recensement

"Il ne faut manquer personne". C'est ainsi que Marie Thomas résume sa mission. C'est l'une des 24 factrices et facteurs engagés à Roche-la-Molière pour recenser la population. La Poste a été missionnée par l'INSEE, les postiers ont été formés pendant 2 demi-journées. Ils ont également reçu une carte d'assermentation qu'ils présentent à chaque habitant.

"On prend le temps d'expliquer aux gens"

Marie Thomas prend le temps d'expliquer à chacun les deux possibilités de démarches : par internet ou par papier. Il lui arrive même de remplir la déclaration avec les résidents. Elle est enthousiaste face à cette nouvelle mission : "Quand on prend du temps avec les gens, il y a forcément un lien différent qui se crée. Et ce sont des échanges qui sont superbes. Aujourd'hui, le métier de facteur évolue et j'espère que ça va marcher. Parce que parce que c'est une belle expérience et un beau challenge aussi", explique Marie.

La jeune femme est ravie d'en apprendre tous les jours : "Je ne me suis jamais demandée pourquoi on recensait les gens. Mais en fait, la Ville a besoin de savoir combien il y a d'habitants pour prétendre à des aides, pour prétendre à des pleins de choses. Et c'est hyper intéressant de participer à ça. Je trouve ça vraiment chouette", sourit la factrice.

Un recensement qui détermine les aides pour la commune

Marie Thomas a 275 foyers à recenser et chaque personne compte. La commune navigue depuis quelques années autour du palier de 10 000 habitants. Le recensement est donc primordial pour le maire, Eric Bert "Il y a des enjeux de dotations de l'État. Si on est en dessous de 10 000 habitants, on perd à peu près 200 000 €*. Si on est au dessus, on les garde. Ce n'est pas négligeable pour le fonctionnement de la commune ; pour tout ce qui est voirie, écoles, etc.".*

Alors mettre à contribution cette année les facteurs, c'était surtout un choix stratégique : "Ils vont être super efficaces ; ils ont l'expérience du terrain, l'expérience de la boîte aux lettres, l'expérience de la porte d'entrée et même du chien qui aboie. Ils savent comment faire", assure l'élu. La mairie a déboursé 50 000 euros, soit 5 euros par habitant pour ce recensement.

Marie Thomas et les 23 autres factrice et facteur déployés vont continuer leurs tournées jusqu'à mi février.