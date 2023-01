Loire et Haute-Loire : les numéros d'appels traditionnels des pompiers en panne ce mardi après-midi

Les numéros de téléphone d'urgence aux pompiers (le 18 et le 112) parfois inaccessibles ce mardi après-midi dans la Loire et en Haute-Loire. Le Service départemental d'incendie et de secours du 42 demande donc aux particuliers de composer le 06.07.40.57.12.