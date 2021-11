Depuis la semaine dernière les tests PCR ne sont valables que 24 heures, et la dose de rappel vaccinal est accessible à toutes les personnes majeures et déjà vaccinées contre le covid-19. Deux tâches qui incombent aux pharmaciens. Dans la Loire ils sont débordés.

Loire : les pharmaciens débordés par la demande en tests et en vaccins

Depuis les annonces d'Olivier Véran, les demandes de tests et de vaccins anticovid ont augmenté de 30% dans la pharmacie d'Arthur Berteaux.

Depuis les dernières annonces du ministre de la Santé Olivier Véran, la demande en tests PCR et en doses de vaccin anticovid est repartie à la hausse en France. Dans la Loire, les pharmacies chargées du dépistage et des injections font à nouveau face à une charge de travail gigantesque.

Tests, vaccins : demande en hausse de 30%

Dans sa pharmacie de Roche-la-Molière, Arthur Berteaux vaccine en plein milieu de l'officine. Sans rendez-vous ni quart d'heure d'attente après la piqûre. "C'est trop compliqué de prendre les rendez-vous, de gérer les tests, tout ça c'est pas possible." Dans l'arrière-boutique, le téléphone n'arrête pas de sonner. Depuis la semaine dernière il constate une accélération "fulgurante," à hauteur de 30% de demande supplémentaire.

Pour endiguer le flux et se faciliter la tâche, le pharmacien essaye de tester tout le monde sans rendez-vous. Même chose pour la vaccination, sans rendez-vous le mardi et le vendredi. Malgré tout Arthur Berteaux et les deux personnes avec qui il travaille sont débordées, c'est un ami qui vient les aider à remplir les formulaires administratifs.

Depuis deux ans, les pharmaciens sont "très sollicités." Pour les masques, puis pour les dépistages et les vaccins. "C'est un petit peu compliqué d'avoir quatre bras," déclare Christian Bouthier. Dans sa pharmacie de Saint-Étienne, il vaccine ses clients en soirée, après la fermeture du magasin.

Après 2 ans de crise sanitaire, les pharmaciens cachent à peine leur épuisement et leur appréhension de cette cinquième vague qui ne fait que commencer.