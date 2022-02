Loire : les pompiers ont secouru 41 000 personnes en 2021 dans le département

A l'activité traditionnelle s'est ajouté en 2021 l'effort fourni pour accompagner la vaccination contre le Covid notamment au vaccinodrome de Saint-Etienne mais aussi dans de nombreux sites du département. Jusqu'à 40 pompiers mobilisés chaque jour. Aujourd'hui les pompiers se projettent vers 2022. L'un des principaux enjeux sera de continuer à améliorer les conditions de travail des pompiers du département. Cela passe notamment par des nouveaux engins. Chaque année une quarantaine d'entre eux sont renouvelés sur les 600 à disposition. Cela représente 3 millions et demi d'euros avec une nouveauté depuis un mois, un véhicule électrique.

Roanne va par ailleurs bientôt bénéficier d'une caserne beaucoup plus adaptée à sa taille. C'est la plus active du département avec 130 sapeurs-pompiers professionnels et une cinquantaine de volontaires. La caserne sera rénovée et agrandie pour 8 millions d'euros et livrée en 2025. D'autres projets vont être lancés à St Germain-Laval, à Feurs, à St-Just-La-Pendue et à Lorette à chaque fois pour des casernes toutes neuve pour qu'à terme, les 71 casernes de la Loire soient neuves ou rénovées.

A 7h46 ce vendredi 18 février, notre invité est Alain Mailhé, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Loire.