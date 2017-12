Après deux années sans neige, c'est un peu la bonne nouvelle de ces fêtes. Les montagnes de la Loire et de la Haute-Loire ont revêtis leur manteau blanc. Même si la semaine dernière, des pluies et des températures douces ont provoqué un peu de fonte.

Le Bessat, France

Si en Haute Loire, la quasi totalité des pistes sont ouvertes aux Estables, sauf une noire, dans la Loire le bilan est un peu plus mitigé. À Chalmazel, on compte 40 centimètres de neige en bas, 60 centimètres en haut de la station. Ces quelques flocons ont eu un vrai effet sur les réservations selon l'office du Tourisme. Il devient même difficile de réserver un hôtel pour le réveillon du nouvel an, à moins de 30 kilomètres de la station.

Finalement c'est dans le Pilat, en moyenne montagne où c'est un peu plus compliqué. Les espaces nordiques, de Burdignes et de Saint Régis du Coin sont fermés par manque d'enneigement. Au Bessat, on compte entre 20 et 40 centimètres de neige en moyenne. Deux pistes de ski de fond sont ouvertes seulement, mais ça n'empêche pas les amateurs de neige de monter en station. "Au niveau du restaurant, on a beaucoup de réservations. Pour tout ce qui est hôtel, moins, mais c'est logique chez nous en moyenne montagne." explique Mme Malem, la gérante de l'hôtel-restaurant Le Chaubouret.

20 à 40 centimètres de bonheur

Au pied des pistes à la croix de Chaubouret, les fondeurs comme Roselyne et Jean-Yves de Saint-Romain-Les-Atheux en profitent. "On a déjà fait notre tour. La neige n'est pas très bonne, mais y a la quantité !" précise la ligérienne. 20 à 40 centimètres, amplement suffisant pour satisfaire son compagnon. "Ça fait très longtemps qu'on avait pas skié en décembre" se réjouit Jean-Yves.

Les luges sont plus nombreuses que les paires de skis. © Radio France - Valentine Letesse

Un enneigement, amplement suffisant pour "faire une marche en raquettes" d'après Monsieur Geourjon. Il tient le magasin de location de ski et de raquettes dans le centre du Bessat. "À cette époque là on a pas de neige d'habitude. C'est rare qu'on en ait à Noël. Alors c'est bien pour démarrer la saison !" explique le loueur.

Pour la petite Léonie et son papa, cette neige dans le Pilat suffit aussi pour s'amuser sur une luge. Et ça devrait glisser de mieux en mieux, puisqu'on attend de la neige ces prochains jours au Bessat.