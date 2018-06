Saint-Paul-de-Vézelin, France

La Loire comptera deux communes de moins... Mais une commune nouvelle de plus l'année prochaine ! Le préfet Evence Richard a pris un arrêté le 20 juin dernier pour acter la fusion. Au 1er janvier 2019, les villages de Dancé, Amions et Saint-Paul-de-Vézelin deviendront "Vézelin sur Loire". Une nouvelle ville de 789 habitants et d'une superficie de 3800 hectares.

_"_On met le compte courant en compte commun !" - Michel Darmet, maire de Saint-Paul-de-Vézelin

Si ces communes ont franchi le pas, au départ, c'est pour sauver une classe de leur école. Mais la création de cette commune nouvelle, c'est avant tout une belle histoire de solidarité. Les maires des trois communes font de la politique ensemble depuis plus de 20 ans et finalement ils ont "décidé de se marier. On met le compte courant en compte commun " résume Michel Darmet, maire de Saint-Paul-de-Vézelin.

La nouvelle commune est située au sud du Roannais. © Radio France - Valentine Letesse

Une façon de gommer les inégalités

Avec cette fusion, les communes partageront les recettes et les dettes. "Pour nous ça devenait difficile point de vue finance. Parce qu'on a fait un gros investissement, une nouvelle salle des fêtes et on est pas beaucoup d'habitants. Ça nous a un peu plombé nos budgets. Mais là, la collectivité va nous rembourser notre emprunt !" explique Régine Rajot, maire de Dancé. Du coup en piochant dans les atouts de chaque village tout le monde s'y retrouve. "Il y aura l'école à Saint-Paul-de-Vézelin, le commerce à Amions et la salle de spectacle à Dancé" précise George Bernat, maire d'Amions.

Surtout, avec la création de cette commune nouvelle, exactement comme avec un mariage, les communes bénéficieront de financements d'État beaucoup plus intéressants. Ils ont donc déjà, le projet d'investir dans une M.A.M : Maison d'Assistants Maternels. Quand au futur maire de la ville, il sera élu parmi les membres des trois conseils municipaux le 1er janvier 2019. Les anciennes communes seront transformés en "arrondissement" et chacun aura son maire délégué.