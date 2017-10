Loire : Marie-Jeanne, 70 ans et mordue d'informatique

Le Conseil départemental de la Loire a organisé mardi à Saint-Bonnet-le-Château un atelier numérique pour les personnes âgées. Si certains séniors sont plus à l'aise avec des minitels qu'avec des souris, d'autres comme "mamie Marie-Jeanne" font figure de "geek".

Ils s'appellent Jean, Janine ou encore Huguette. Soixante-dix ans de moyenne d'âge autour de la table. A eux tous réunis, ils ont plus d'un millier d'années. Ces quinze retraités se sont portés volontaires pour suivre un atelier numérique à Saint-Bonnet-le-Château.

J'aimerais savoir faire la déclaration des impôts en ligne pour être comme tout le monde, à la mode actuelle !(Catherine, 80 ans)

"Quand j'étais petit, ça n'existait pas ça (Marcel montre l'ordinateur portable posée devant lui). Même le minitel, il est arrivé longtemps après. Nous on avait encore les téléphones avec les claviers qu'on tournait! Tout se faisait par courrier, tandis que maintenant tout se fait par le Web comme ils disent."

Pas question de griller les étapes. Avant d'apprendre à remplir en ligne les formulaires du Trésor public, les séniors doivent d'abord apprendre à manier la souris et le clavier. La première consigne de Delphine, la médiatrice de l'association Zoomacom, est souvent plus compliquée qu'on pourrait le penser :

"Bouger la souris sur l'écran" : c'est un grand classique ! Ça nous est déjà arrivé de voir des personnes prendre la souris, physiquement, et la déplacer sur l'écran de l'ordinateur ! C'est là où on réalise qu'on part de très très loin..."

Gilet noué sur les épaules, Marie-Jeanne elle une grand-mère ultra-connectée, adepte "du replay" et des vidéos sur YouTube. "Je discute beaucoup avec mes petits enfants, c'est eux qui m'ont appris à me servir de l'ordinateur. Mon petit-fils il me dit Mamie tu vas sur YouTube j'ai fait ça." Grâce à Internet, Marie-Jeanne reste autonome, même si elle vit seule, elle est "à deux clics" de ses petits-enfants.