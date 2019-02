Loire : presque trois mois après le début du mouvement, certains "gilets jaunes" jettent l'éponge

Loire, France

Ils sont de Saint-Étienne, du bassin roannais ou du pays du Gier. Il y a bientôt trois mois, ils ont endossés le gilet jaune, pour s'engager dans une crise sociale inédite pour la France. Ce samedi 8 février, ce sera l'acte 13 de la mobilisation, avec de nouvelles manifestations comme chaque samedi maintenant. Mais eux n'y seront pas : ils ont choisi de prendre du recul sur le mouvement "gilets jaunes". Par fatigue, ras-le-bol, manque de temps, ou tout simplement parce que c'est trop. S'ils ne participent plus aux actions, ils les soutiennent encore, mais autrement.

Prendre du recul, c'est nécessaire pour Karima. Cette stéphanoise a rejoint le mouvement des "gilets jaunes" à l'acte 3 parce qu'elle "_attendait de voir ce que ça allait donne_r". Une fois sur place, elle a été touché par cet élan de solidarité dans les rangs des cortège. Mais depuis quelques temps, le mouvement a changé : "il y a eu un roulement de personnes, les personnes qui étaient là au début elles ont été menacées, agressées, donc c'est vrai que ça dégoûte. Du coup _des nouvelles personnes se sont appropriées le mouvement entre casseurs, anarchistes, extrémistes_, et il y avait des banderoles qui n'avaient rien à faire là et même des partis politiques il ne faut pas se mentir", détaille-t-elle.

Ce weekend, Karima ne participera pas à la manifestation. Pour elle, ce qui manque au mouvement stéphanois, c'est une structure solide et organisée. Elle ne porte plus non plus son gilet jaune : "le problème du gilet jaune c'est que beaucoup ne le mettent plus suite à tout ce qui s'est passé, aux casseurs et au violences. On reste gilet jaune au fond du cœur je l'avais toujours dans mon sac à main mais je ne le mets plus, par rapport aux autres personnes qui croyaient au mouvement du début. Ils sont perdus, ils disent on ne comprend plus ce qu'il se passe..."

Une implication trop forte pour la vie quotidienne

Ben fait partie de ceux qui sont là depuis le début. Dès le premier jour de mobilisation, il a rejoint l'aire du Pays du Gier. Il l'a quitté il y a quelques jours. D'abord pour des raisons personnelles : "C'était compliqué avec ma femme parce que je n'étais plus à la maison, les enfants me voyaient plus, je n'emmenais plus mon fils au foot... Tous les soirs, j'étais aux "gilets" parce qu'au début je dormais sure l'aire, on y était nuit et jour, on a fait des manifs, on a fait des actions coups de poings, on a fait beaucoup de choses..."

Je ne pouvais plus rien faire. J'ai perdu entre 40 et 50 000 euros. - Ben, "gilet jaune" sur l'aire du Pays du Gier

Ce ligérien gère deux entreprises de vente et de transport de véhicules. Et ces responsabilités professionnelles l'ont rattrapées : pendant prêt de deux mois, il n'a eu aucune rentrée d'argent. Aujourd'hui il faut payer les factures et toutes les charges. "Je ne pouvais plus rien faire. J'ai perdu entre 40 et 50 000 euros. Et j'allais perdre de gros contrat, il fallait que je lève le pied", lâche l'entrepreneur. Si Ben avoue aujourd'hui s'est beaucoup impliqué et s'être un peu fait emporté par le mouvement, il y croit encore : "Je lâche l'affaire personnellement mais au fond de moi j'ai la conviction qu'il ne faut pas lâcher et que les gilets doivent continuer jusqu'au bout".

Des tensions en interne dans les organisations

Même idée pour Ludivine du côté du bassin roannais. Dès le départ, elle s'est énormément investie dans l'organisation du mouvement, en faisant notamment des collectes de nourriture dans les grandes surfaces pour distribuer sur les ronds-points. La semaine dernière, elle a claqué la porte après une réunion de "gilets jaunes" : "ça n'allait jamais... Je suis déçue et en colère parce que s'être investi autant et avoir autant de reproches je trouve que c'est injuste surtout que j'ai toujours été honnête et tout fait pour que tout marche bien..." confie Ludivine, qui a un sentiment d'inachevé.

Elle aurait aimé que l'esprit des deux premiers mois de mobilisation perdure. Aujourd'hui, elle se sent surtout fatiguée : "Tout s’enchaîne, le boulot ne s'arrête pas je n'ai pas pris de jours de congés, dès que j'avais du repos c'était réunion ou sur les ronds points donc oui je suis bien fatiguée. Donc c'est un tout, ça me pesait énormément et à l'interne c'était compliqué je me suis dit qu'il y en avait marre". Ludivine ne participe plus ni à l'organisation du mouvement, ni aux manifestations prévues ce weekend. Pour l'instant, elle préfère prendre des distances. Mais elle n'exclut pas de, peut-être, endossé de nouveau le gilet jaune plus tard si le mouvement lui convient mieux...