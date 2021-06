Loire : "quand on est handicapé c'est la double peine" au moment de toucher l'allocation adulte handicapé

Plusieurs collectifs appellent à manifester ce dimanche 13 juin à Paris, en vue d'obtenir la déconjugalisation de l'Allocation adulte handicapé. contenue, bien que modifiée, dans laproposition de loi "portant diverses mesures de justice sociale" présentée jeudi 17 juin à l'Assemblée nationale. Dans la Loire, les personnes handicapées témoignent de la perte d'autonomie que représente à leurs yeux le système actuel.

Une allocation indexée sur le salaire du conjoint

L'Allocation adulte handicapé, environ 900 euros par mois, est conditionnée dans un couple aux revenus du ménage. Pour l'année 2020, si le plafond de leurs revenus dépasse 19.607 euros, l'AAH n'est plus versée à la personne conjointe handicapée.

Morgan Merle, représentante dans la Loire de l'Association des Paralysés de France, handicapée depuis l'âge de 33 ans suite à un AVC, s'insurge contre le dispositif : "c'est la double peine. On est déjà dépendant par rapport à notre handicap, certains ont la chance d'avoir un conjoint pour refaire sa vie, mais non, on n'a pas le droit parce qu'on deviendrait encore plus dépendant. C'est profondément injuste."

Elle dénonce une vision faussée chez certains valides : "tant qu'on n'est pas handicapé, on ne peut pas comprendre. Certains pensent qu'on est très riches. Pas du tout ! Moi-même, je vis sous le seuil de pauvreté. Si en plus on vit avec quelqu'un et qu'on nous enlève ce plus, je ne vous raconte pas la galère."

Du lobbying auprès des députés

Grâce à une pétition en ligne qui a collecté plus de 100.000 signatures, la demande de déconjugalisation de l'Allocation adulte handicapé a pu être examinée au Sénat le 9 mars 2021 dans le cadre de la proposition de loi "portant diverses mesures de justice sociale". Elle doit maintenant être examinée en séance publique à l'Assemblée nationale, ce jeudi 17 juin, mais a été modifiée en commission des affaires sociales le 9 juin.

Dans cette commission, la majorité LREM a remplacé l'individualisation par un abattement forfaitaire. Mais Morgan Merle continue d'espérer et d'envoyer des courriers aux députés de la Loire. "Vu l'ampleur de la pétition, je suis optimiste, souligne-t-elle. On a quand même une certaine écoute, les choses vont avancer progressivement."