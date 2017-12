Feurs, France

Il y aura un avant et un après "Prodiges"pour Roxane. Cette adolescente de 16 ans, élève en première littéraire au lycée Beauregard de Montbrison, s'est fait un nom dans le monde de la musique classique, grâce à ses interprétations de Caruso de Lucio Dalla et de La Wally d'Alfredo Catalani. Depuis samedi soir, elle dit vivre un rêve éveillé.

"Même aujourd'hui, en m'étant vue à la télévision, je me sens dans un monde un peu irréel. Je ne comprends pas trop ce qui m'arrive, beaucoup de gens m'envoient des messages, qui me boostent et qui me donnent vraiment envie de continuer à travailler ma voix."

"En être arrivée là, c'est une fierté pour mes parents"

Odile, la mère de Roxane, a également du mal à se remettre de ses émotions. "Au moment des résultats, j'avais l'impression que j'allais m'écrouler, que mes jambes ne me tenaient plus. Evidemment, je suis très très fière de Roxane."

A l'âge de 4 ans, Roxane chantait déjà au sein de la chorale d'enfants dirigée par son père à la Maison des jeunes et de la culture de Feurs. Ses cordes vocales l'ont ensuite portée sur les planches de l'opéra de Saint-Etienne dans La Flûte Enchantée. La jeune femme suit aujourd'hui des cours de technique vocale à la Maîtrise de la Loire.

Malgré sa victoire, la ligérienne garde la tête sur les épaules. Avec sa bourse de 10.000 euros promise à la gagnante de Prodiges, Roxane compte s'inscrire dans des stages en France et à l'étranger pour perfectionner sa voix. Elle espère ainsi intégrer l'école de la soprano Elisabeth Vidal, l'une des jurés de l'émission de France 2. Mais avant tout cela, sa priorité est de se reposer et de faire ses devoirs de vacances.