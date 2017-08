Loire : saison des mariages exceptionnelle à Chagnon dans la vallée du Gier

L'été, c'est la saison des mariages. À Chagnon, un petit village de 500 habitants sur les hauteurs de Rive de Gier, on en a même connu deux ! Rarissime.

Quelques originaux se marient en Hiver mais pour l'immense majorité des Français, c'est entre Avril et Septembre que les anneaux s'échangent. Si dans des villes comme Saint-Étienne ou Roanne, les couples se succèdent devant le maire et ses adjoints. Les petits villages connaissent aussi leur période faste. 2017, c'est par exemple une saison exceptionnelle à Chagnon, 500 habitants, sur les hauteurs de Rive de Gier.

Dans ce petit village, il y a eu deux mariages cet été. La saison est exceptionnelle puisque d'habitude, on en célèbre plutôt un tous les deux ans. Le maire Bernard Fauvel a du s'adapter. Deux solutions s'offrent à lui pour unir un couple : une table à l'entrée face aux drapeaux et au portrait du président et une salle polyvalente qui a l'avantage d'être liée par un escalier au batiment officiel de la mairie, sans quoi, proclamer le mariage ne serait pas légal.

S'il reconnait que l'on surmonte plus facilement certains obstales administratifs dans un petit village comme le sien, Bernard Fauvel n'oublie pas d'être rigoureux : _"Ce qui est important, c'est vraiment l'acte, au moment des échanges, ce n'est pas de la rigolade, on est dans le sujet". Se marier à Chagnon, c'est donc du sérieux, même si dans un petit village, le stress est forcément un peu moins présent que dans les grandes villes : "on connait les personnes qui se marient, on croit le couple avant pour savoir ce qu'ils souhaitent exactement, on prend notre temps"_

Brigitte, secrétaire à la mairie de CHagnon est encore marquée par les mariages de cet été, surtout celui qui a réuni le plus de monde et s'est passé dans la salle communale : "c'était d'autant plus émouvant que c'était une enfant du village qui est allé à l'école de Chagnon et a donc retrouvé les professeurs etc. En plus elle a l'âge de mes enfants, donc, cétait assez émouvant".