Loire : un collectif interpelle les candidats aux municipales sur les migrants

Interpeller les candidats aux élections municipales sur le sort des migrants : c'est l'objectif du collectif ligérien "Pour que personne ne dorme à la rue". Ce collectif est une assemblée locale des Etats Généraux des Migrations. Ces EGM ont établi une charte appelant les candidats à s'engager pour "une commune accueillante", en soutenant l'action des associations auprès des préfectures en matière d'accueil des migrants.

Parmi les engagements listés dans cette charte : créer des dispositifs publics de premier accueil en lien avec les associations, nommer un adjoint en charge des personnes en situation précaires, y compris étrangères ou réquisitionner si besoin des logements ou locaux vides.

Jean-Marc Goubier est co-président de l'association "Un toit c'est tout à Saint-Just-Saint-Rambert", membre du collectif. Pour lui, il est grand temps que les maires soutiennent ces associations : "Il est important que les maires s'engagent à nos côtés pour être aussi des interlocuteurs vis-à-vis de l'État, puisque l'État fait la sourde oreille par rapport à toutes nos propositions d'accueil de qualité pour les migrants. Ce sont des êtres humains qui doivent bénéficier de la dignité comme tout être humain."

Hébergement, santé, scolarisation des enfants ... "tous ces points-là peuvent être mis en oeuvre dans une commune, et ça dépend de la volonté du conseil municipal de les réaliser à nos côtés. On a une expérience de terrain très intéressante qui peut, en collaboration avec les élus, avoir des effets très positifs." explique-t-il avant de souligner : "ce sont le Préfet et l'Etat qui doivent assumer toutes ces responsabilités."

L'enjeu, c'est déjà de démarrer une démarche parce qu'on n'y est pas du tout

En présentant la charte aux candidats, le collectif leur propose également de rejoindre le réseau de l'ANVITA, l'Association nationale des villes et territoires accueillants. "L'enjeu, c'est déjà de démarrer une démarche parce qu'on n'y est pas du tout, explique Joël Moulin, représentant de l'union départementale de la CGT au sein du collectif. On peut imaginer que la région Auvergne-Rhône-Alpes et que la ville de Saint-Etienne adhèrent. Ca ne solutionnera pas les problèmes du jour au lendemain mais ça permettra déjà d'ouvrir le dialogue et d'échanger sur la question, de voir les enjeux et trouver ensemble des solutions parce que les associations ont pas mal de propositions."

Et Joël Moulin d'ajouter : "Il faut bien dire qu'actuellement à Saint-Etienne et dans la région stéphanoise, à part quelques exceptions, on n'a pas un accueil de la part des mairies et des services d'Etat qui nous permet de remplir complètement notre mission. Le travail est énorme."

Le collectif a donc adressé des courriers aux listes afin de les rencontrer. Certaines n'ont pas répondu, d'autres ont signé la charte, ce qui a les engage si elles sont élues : "à nous d'être vigilants pour que soient mis en oeuvre les différents points évoqués dans la charte !" précise Jean-Marc Goubier. D'autres encore ont reçu le collectif et "engagé un dialogue avec nous, conclue-t-il. On saura être présents et demander à aller plus loin, on saura leur rappeler les discussions que nous avons eu avant les élections municipales."