Loire : un guide pour mieux repérer et lutter contre les logements indécents

La Caisse d'allocations familiales et l'Association départementale d'information sur le logement ont créé un guide pour mieux détecter les logements indécents dans le département. Ce livret illustre des cas d'indécence et explique les démarches et les recours pour les locataires et propriétaires.

Saint-Étienne, France

Avec ce guide, la Caisse d'allocation familiales (CAF) et l'Association départementale d'information sur le logement (ADIL 42) veulent lutter contre les logements indécents, mais aussi aider les locataires et les propriétaires. Un livret de ce type avait déjà été conçus pour les élus du territoire il y a quelques années : l'objectif avec ce nouveau guide, c'est de sensibiliser le plus grand monde possible. "C'est un guide qui est relativement simple puisqu'il est destiné à des particuliers. Dedans, on trouve une grille d'autoévaluation, pour voir comment évaluer si son logement est indécent, qu'on soit propriétaire-bailleur ou locataire", détaille Denis Tabourot, le président de l'ADIL 42. Suivent des explications sur les démarches pour que les locataires fassent valoir leurs droits, ou des conseils pour que les propriétaires remettent les habitations en état. "On a voulu quelque chose de simple, de pragmatique, très concret pour permettre à chacun d'avancer pour rendre le logement décent", continue le président de l'ADIL.

On trouve une grille d'autoévaluation, pour voir comment évaluer si son logement est indécent, qu'on soit propriétaire-bailleur ou locataire" - Denis Tabourot, président de l'ADIL 42

Parmi les critères mis en avant pour parler de logement indécent, notamment la superficie qui ne doit pas être inférieure à 9 mètres carrés, ou encore les normes de sécurité concernant toutes les installations de gaz et d'électricité. "Il y a des gens qui n'ont pas conscience qu'ils habitent dans des logements insalubres. On est vraiment là pour sensibiliser tous les acteurs de terrain à lutter contre ça : les travailleurs sociaux du département sont parties prenantes et nous alertent, ce sont aussi des soignants, des maires...", explique Clotilde Robin, conseillère départementale en charge du logement et des maisons de l'habitat.

Une retenue des allocations logements si les travaux ne sont pas faits

"Nous avons aussi des propriétaires indélicats, des marchands de sommeil qui n'hésitent pas à louer des logements dans de très mauvais états", dénonce Clotilde Robin. Et ce n'est pas toujours évident pour les locataires de faire valoir leurs droits face aux propriétaires. Mais ce guide est justement là pour les accompagner dans leurs démarches, avec notamment des actions de la CAF. Depuis la loi Alur de 2014, la caisse d'allocations familiales peut conserver les aides aux logements : "Et ce temps permet d'avoir un dialogue avec le propriétaire pour qu'il s'engage à faire des travaux, dans un délai de 18 mois", précise Chantal Largeron, la présidente de la CAF de la Loire. Au-delà de ce délai, les propriétaires qui n'ont pas fait le nécessaire ne peuvent pas être remboursés du loyer. Ce temps permet aussi d'accompagner les propriétaires qui n'ont pas les moyens de faire des travaux, avec des aides de la CAF. "L'indécence est le premier degré du logement dégradé donc ce ne sont pas des travaux trop importants", ajoute Chantal Largeron.

Pour les locataires qui peinent à se faire entendre, l'ADIL et la CAF orientent vers les trois maisons départementales de l'habitat et du logement (Saint-Étienne, Roanne et Montbrison) : des juristes accompagnent anonymement toutes les personnes qui le souhaitent. Le guide est disponible sur internet et en version papier dans les locaux des deux organismes.