Loire : une association lance une convention sur l'eau "pour que les citoyens s'emparent du sujet"

L'association "Eau citoyenne bien commun" vient de lancer une convention citoyenne. L'idée c'est qu'une quinzaine de citoyens réfléchissent ensemble à tous les sujets liés à l'eau, en informe le public et essayent de les porter devant les élus.

Ils veulent que les citoyens s'intéressent à la gestion de l'eau sur leurs communes. A l'occasion de la journée mondiale de l'eau ce lundi, l'association "Eau citoyenne bien commun" a décidé de lancer une convention citoyenne, composée d'une quinzaine de personnes. "A la différence de très nombreux biens, l'eau doit avoir une place particulière", explique Philippe Huyard, l'un des porte-paroles de l'association, qui était ce mardi matin l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire. "C'est pour ça qu'on veut montrer que des citoyens peuvent se préoccuper du sujet, peuvent émettre des avis en complément des élus qui prennent les décisions."

Une convention, pour que les citoyens "s'emparent du sujet"

"On a considéré qu'il n'y avait pas assez d'échanges sur le sujet", poursuit Philippe Huyard. "Les avis de cette convention ne seront que consultatifs, mais serviront à montrer que les citoyens s'emparent du sujet, qu'ils agissent, au lieu de simplement fermer le robinet pour économiser l'eau."

L'association "Eau citoyenne bien commun" a aussi dans le viseur cette récente décision de Saint-Étienne Métropole de faire passer la gestion de l'eau en délégation de service public pour les trois communes de Sorbiers, la Talaudière et Saint-Jean-Bonnefonds, alors que les trois mairies se chargeaient elles-mêmes de la gestion de l'eau jusque-là.

"A Saint-Jean-Bonnefonds par exemple, la performance de réseau est de 90%, ce qui est supérieur à ce qu'on a à Saint-Étienne, c'est à dire qu'il y a très peu de fuites. Le réseau a toujours été entretenu. Pourquoi enlever à la régie municipale la capacité à gérer ce réseau?", s'interroge Philippe Huyard. "Il n'y a pas vraiment une raison évidente, si ce n'est de faire plus grand, pour un marché plus grand en se disant qu'avec 13 communes, on aura de meilleurs prix. C'est une logique économique, mais on veut la dépasser pour dire regardons l'intérêt général."

Une baisse du prix du mètre cube à la clef

Selon Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole, ce passage en DSP aura en effet des conséquences positives pour les habitants, puisque le prix du mètre cube devrait baisser. "Mais il n'y a pas de suivi citoyen dans une délégation de service public", argumente Philippe Huyard. "Alors qu'il peut y en avoir dans le cadre d'une régie municipale. Là, c'est une entreprise privée qui vend de l'eau. Plus elle vend de l'eau, plus elle gagne de l'argent."