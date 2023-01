Loire : une maison pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales ouvrira en 2024

Une grosse maison de village avec deux étages, une cour et un jardin. Ça fait huit ans que Manuel Bornibus travaille sur le projet : "On va aussi mettre des beaux meubles ! On va leur permettre de choisir des choses pour leur chambre. L'idée, c'est qu'elles se sentent chez elles, sans être isolées", sourit la responsable de l'association Les Ami.es de l’Échappée Belle.

Ces 10 000 € de dons de la part de la Fondation Castorama sont donc bienvenus pour faire tomber les premières cloisons. Et puis mettre du carrelage dans les salles de bains. Les travaux devraient commencer en février et la maison pourrait ouvrir en 2024. "On sait qu'on aura des personnes intéressées. On est en contact avec des associations et des médiatrices et si on sort une liste d'attente 6 mois avant, elle sera complète on en est certains", projette Manuelle Bornibus.

10 personnes accueillies entre 3 mois et 3 ans

La maison s'organise sur 2 étages avec des parties communes au rez-de-chaussée et puis des chambres et appartements modulables selon les besoins des personnes accueillies. Les femmes et leurs enfants pourront rester entre trois mois et trois ans au sein de cette maison, baptisée "Chez Ailes" : "C'est un clin d'œil. Cette maison sera un lieu de passage, pour permettre à des femmes qui sont tombées dans un piège de s'en défaire et de prendre leur envol, sereinement", glisse la bénévole.

Chacune participera ou non aux charges selon ses revenus "L'idée, c'est que quand les femmes partent, ce ne soit pas pour retomber dans la précarité, dans la détresse. On va les accompagner, financièrement aussi, dans un projet de vie qui leur appartient. C'est important qu'elles sachent gérer un budget par exemple, c'est gage d'une autonomie pour la suite".

Une personne de l'association sera sur le site 24 heures sur 24. Les femmes seront aussi entourées par un psychologue, des avocats ou encore des médiatrices sociales.

"Il y a des besoins particuliers en milieu rural"

Le besoin est là, d'autant plus dans un milieu rural où il y a plus de précarité, explique Manuel Bornibus : "Les femmes victimes de violences dans le monde rural sont quasiment abandonnées*. Les modes d'échappatoires que peuvent avoir des citadines, par exemple participer à des groupes de paroles de femmes, faire d'autres activités de loisirs ou culturelles sont beaucoup moins accessibles"*, constate la bénévole.

Par ailleurs, ce don de la Fondation Castorama est le plus important fait dans la Loire. Il est également très symbolique pour l'association : "Grâce à ces 10 000 €, on atteint un quart du budget. J'étais très contente parce que je me suis souvenue que certains partenaires avaient promis de s'engager avec nous, une fois le quart du budget atteint. Donc, vous voyez, c'est plus que symbolique", conclut Manuelle Bornibus.

L'association a prévu d'accueillir 50 femmes sur 3 ans pour le moment. Si vous êtes victimes de violences, vous pouvez appeler le 3919 ou vous rendre sur https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide ou https://www.solidaritefemmes.org/