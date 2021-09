Loire : une semaine après la rentrée, 35 classes fermées à cause de cas de covid-19 dans le département

Les enfants ont repris le chemin de l'école il y a à peine une semaine, et déjà les cas de covid-19 se multiplient dans les écoles de la Loire. 35 classes fermées en maternelle et en primaire, annonce l'académie de Lyon.

C'est la règle désormais, la classe ferme dès le premier cas de covid-19 détecté parmi les élèves. Et ça n'a pas manqué, quelques jours après la rentrée des classes début septembre, 35 classes ont été fermées par l'Éducation Nationale dans le département de la Loire : 28 en primaire, sept en maternelle.

C'est le cas notamment d'une classe à l'école Barthélémy Magand, à Sorbiers près de Saint-Étienne. Où deux classes sont fermées. "On a fait le test hier à la pharmacie, qui s'est révélé positif, et du coup on nous a demandé de faire un PCR au laboratoire, explique ce papa qui préfère rester anonyme. La classe de CM2 de sa fille est fermée. "C'est un peu la tuile, je me dis que j'ai un boulot où c'est assez cool au niveau des horaires et heureusement mais je pense à tous les autres parents pour qui c'est compliqué de faire du télétravail, j'imagine que ça doit pas être évident pour tout le monde."