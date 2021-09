Loiret : malgré les promesses, il n'y pas 38 policiers en plus à cette rentrée de septembre

Il y a cinq mois, lors d'une visite express au commissariat d'Orléans, le ministre de l'Intérieur avait promis l'arrivée en septembre de 38 policiers supplémentaires dans le Loiret. Et Gérard Darmanin était très clair : " Il s'agira bien de 38 policiers supplémentaires en net. C'est à dire retirés de ceux qui partiront vers d'autres départements ou en retraite". L'annonce du ministre avait alors été saluée par les syndicats et les élus du Loiret.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On peut le prendre dans tous les sens, le compte n'y est pas !

A cette rentrée de septembre, la réalité est toute autre. Il y a bien eu les 38 postes créés. Mais, comme le redoutaient déjà les syndicats en avril dernier, il y a eu aussi cet été des mouvements de personnels dans la police. " Comme le Loiret ne fait pas partie des départements les plus attractifs, il reste des postes non pourvus. On sait bien qu'il y a des villes de la périphérie de Paris qui attirent plus car il y a une prime à la clef" explique Fabien Arvaron, secrétaire du syndicat Alliance Police dans le Loiret. Finalement, sur les 38 postes supplémentaires espérés, il n'y en a que 12 en plus (8 sur la zone police d'Orléans et 4 sur la zone police de Montargis). L'effectif global est d'un peu moins de 500 policiers sur le Loiret.

Fabien Arvaron, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police © Radio France - France Bleu Orléans

"On sait bien qu'il faut être prudent avec les annonces des politiques. On était déjà sur la réserve en avril dernier mais là, clairement le compte n'y est pas" dénonce Fabien Arvaron. Et le délégué syndical a bien peur que les promesses de Gérald Darmanin ne soient jamais tenues : " Quand j'entends le Président Macron annoncer 200 policiers en plus à Marseille, je me dis qu'il n'y en aura pas 28 en plus pour le Loiret. Les rentrées à l'école de police ne sont pas plus nombreuses."

Pas de renforts mais toujours plus de missions

Pour le syndicat Alliance Police Loiret, la situation va donc rester tendue dans le Loiret d'autant que les policiers "sont sur tous les fronts". Depuis cet été, ils sont notamment chargés de contrôler les pass sanitaires dans les établissements recevant du public.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

" On a autre chose à faire que de contrôler ces pass" s'énerve Fabien Arvaron, " quand on n'a pas assez d'effectifs, on doit prioriser nos missions. Les policiers sont là pour arrêter les délinquants, pas pour contrôler de la paperasse médicale".