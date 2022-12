Loiret : 31 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels intégrent le SDIS 45

Après deux années perturbées par le Covid, le SDIS 45, le Service Départemental d'Incendie et de Secours, a célébré ce samedi la Sainte-Barbe à la caserne d'Orléans Sud, près de l'hôpital. Près de 300 personnes, pompiers, élus et familles, ont assisté à cette cérémonie. Plusieurs pompiers ont été récompensés à commencer par le patron du SDIS du Loiret, le Contrôleur général Christophe Fuchs, qui a été fait chevalier de l'Ordre National du Mérite.

"J'ai toujours voulu aider les autres"

Mais, le moment fort de cette cérémonie restera la remise du casque : un passage obligé pour les nouvelles recrues. Cette année, 31 nouveaux pompiers professionnels intégrent le SDIS 45. Parmi eux, Floralys Paillou, 25 ans et originaire de l'Indre. " Moi, j'ai commencé les pompiers volontaires en 2016 et j'ai toujours voulu aider les autres donc j'ai tout fait pour intégrer la profession. Aujourd'hui, la remise du casque, c'est beau à voir et à vivre. C'est le début de la carrière". A ses côtés, Mathis Rochette avoue sincèrement qu'il réalise son rêve d'enfant en intégrant le corps des sapeurs pompiers, à seulement 21 ans. " Le feu, l'adrénaline, les valeurs, la cohésion, ça m'a toujours fait rêver et aujourd'hui je suis fier d'être là".

Toujours plus d'interventions pour les pompiers du Loiret

A ce jour, le SDIS du Loiret compte 438 sapeurs-pompiers professionnels et 1.918 volontaires. Mais, le département du Loiret s'est engagé à recruter 50 professionnels de plus d'ici 3 ans pour répondre à la hausse continue des interventions. Sur cette année 2022, le SDIS 45 a effectué 44.500 interventions soit environ 2.000 de plus qu'en 2021.

Cette augmentation du nombre d'interventions devient un vrai problème dans les campagnes explique Christophe Fuchs, le patron des pompiers du Loiret. " Aujourd'hui, les pompiers volontaires sont moins nombreux et moins disponibles en semaine dans les centres de secours ruraux. Du coup, ça rallonge les temps des interventions. Petit à petit, on va donc affecter des pompiers professionnels sur ces centres en campagne. On a déjà commencé et ça va encore monter en puissance en 2023." L'objectif étant d'assurer le même service partout sur le département.