Loiret : 34° à Saint-Jean-de-la-Ruelle, les centres de loisirs protègent les enfants de la chaleur

La France est touchée par une vague de chaleur cette semaine. À Orléans et ses alentours, 34° ce mercredi 6 septembre 2023. C'est 12° au-dessus des normales de saisons. Les centres de loisirs qui accueillent les enfants sur le temps périscolaire misent sur la vigilance et des activités à l'ombre. C'était le cas ce mercredi à Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret où une trentaine d'enfants ont passé l'après-midi dans l'enceinte de l'école Paul Doumer.

Pour Olivia Bellizio, adjointe au maire en charge de la citoyenneté et de la jeunesse à la mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle, c'est une responsabilité supplémentaire d'accueillir des enfants pendant ces périodes de fortes chaleurs, même si souvent les encadrants sont bien formés. "Le rôle des animateurs est aussi de faire de la prévention sur les bons gestes à adopter quand il fait chaud. On est vraiment sur de la continuité éducative dans les centres de loisirs. C'est la suite de ce que l'on peut entendre en classe et c'est aussi l'appui des parents" explique l'adjointe à la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

L'espace de jeu extérieur dans l'enceinte de l'école Paul Doumer © Radio France - Julien Frenoy

Une chaleur écrasante pour ces enfants de 7 à 10 ans qui racontent leur journée. "C'est un peu fatigant la chaleur. On a joué au tir à l'arc sous les arbres. Après un s'est reposé et on a fait une partie de "La bonne pêche" où on doit récupérer des balles dans un grand bac d'eau avec des baguettes". Pendant qu'un groupe joue à l'ombre, d'autres enfants sont à l'intérieur explique Valérie, la référente périscolaire sur le site Paul Doumer, "dans le gymnase de l'école élémentaire on a installé un pôle jeu de société et un coin détente pour la lecture, il y a des poufs pour se poser au calme". Que ce soit en intérieur ou en extérieur, pas question de faire des activités trop intenses et surtout jamais exposé au soleil. Pas de foot sur le bitume et pas de bataille d'eau pour cette journée de mercredi.

Des activités en extérieur, mais à l'ombre

Le principal est aussi de prendre l'air explique Olivia Bellizio. "Nous avons des enfants dans toute la ville qui, pour certains, habitent en appartement, donc le fait d'être dehors et d'avoir une activité en extérieur c'est quelque chose de très important." Pour tenir avec ces températures, les enfants boivent au minimum un verre d'eau toutes les heures.

La ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle s'est engagée dans la plantation de 600 arbres durant le mandat sur les voiries et les espaces scolaires.