Loiret : à Briare, en raison du faible niveau de la Loire, la navigation interdite dès ce dimanche soir

C'est un coup dur pour les plaisanciers et navigateurs qui sont contraints de revoir leurs itinéraires. Ils ne pourront pas passer par le canal de Briare dont les écluses sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

Une décision qui va peser sur le tourisme. "J'ai déjà eu des clients qui s'arrêtaient à Briare et qui vivaient sur leurs bateaux, glisse un libraire sur les bords du Pont-Canal. En général, il y a plein de gens qui viennent pour louer des bateaux à la journée ou à la semaine donc automatiquement, il y aura moins de monde, c'est sûr."

Anthony Paris dirige le Gîte du Pont-Canal. "Il y aura moins de bateaux qui passeront, cela aura un impact sur la ville de Briare, c'est difficilement quantifiable, explique-t-il, tout en tempérant. Il y a la Loire à vélo qui passe ici et ceux qui voudront voir le Pont-Canal quoi qu'il arrive viendront le voir. Nous serons moins touchés que nos collègues qui font que de la location de bateaux."

Une activité restreinte pour les loueurs de bateaux

Le tourisme fluvial est forcément touché par cette mesure à Briare. La société les Canalous propose des croisières et doit s'adapter. "La nouvelle, on ne la reçoit forcément pas très bien, c'est notre travail qui est touché. Nos clients veulent souvent partir de Briare, c'est compliqué mais on est obligé de faire avec la nature. Il y a toujours un manque à gagner avec ce genre de catastrophe, indique Sandra Hannecart, référente de la société à Briare. Nous avons transféré une douzaine de bateaux à Chatillon-en-Bazois puisque le canal du Nivernais est encore ouvert."

Il est possible pour ces sociétés de maintenir une activité, sous certaines conditions et en demandant une dérogation. Les bateaux ne doivent pas franchir les écluses ni dépasser 1,10 mètre de profondeur. "Sur le grand bief de Briare qui fait 20 kilomètres, il est possible de nous demander des dérogations qui seront étudiées au cas par cas pour s'adapter aux conditions hydrologiques", explique Déborah Perrot qui gère le canal de Briare pour Voies Navigables de France.

Le prélèvement en Loire étant restreint, le Canal de Briare peut compter sur 14 barrages réservoirs pour assurer un niveau d'eau minimum jusqu'à la fin de la saison. Ces réservoirs sont encore remplis à 30% de capacité pour l'alimentation du canal. À titre de comparaison, lors du dernier épisode de sécheresse qui a touché le canal, en 2019, les barrages réservoirs étaient vides dès le milieu du mois d'août.