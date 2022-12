Loiret : A Givraines, le sapin de Noël à peine installé devant la mairie, et déjà volé

Dany Beaudichon, la présidente de l'amicale de Givraines, tente encore de plaisanter : "ah il y a des gens qui fêtent Noël pour pas cher, ils viennent à Givraines". Mais le moral n'est pas au beau fixe, chez les bénévoles. Le sapin de Noël qu'ils avaient installé, fixé, et décoré sur la place de la mairie, ce samedi 3 décembre dans l'après-midi, a disparu, il a été volé dans la nuit qui a suivi. "C'est des gens qui sont passés vers minuit et qui ont dit : ah le sapin il n'est déjà plus là" !

Un sapin d'environ trois mètres de haut, que l'amicale avait choisi d'installer devant la mairie qui vient d'être refaite. "On avait accroché de faux paquets cadeaux, ce genre de choses, c'était joli. Ils ont tout emmené. Pourtant on les attache bien nos sapins". Ce qui agace particulièrement Dany Beaudichon, c'est que ça n'est pas la première fois qu'il y a des vols durant la période de Noël, à Givraines.

Installé pour les repas des anciens

Le vol le plus spectaculaire, dans la commune, c'était en 2016, lorsque des personnages dessinés et créés spécialement pour Noël par Bernadette Desprées, la créatrice de la bande dessinée pour enfants "Tom-Tom et Nana", avaient été volés, puis retrouvés quelques mois plus tard. "Mais c'est régulièrement qu'on nous vole des sapins" déplore le maire Patrick Guérinet. "Comme on en met un peu partout, ils disparaissent souvent".

Pour Dany Beaudichon, ce vol du sapin de la mairie, c'est vraiment trop : "la semaine dernière, ils ont volé les chocolats de Noël pour les enfants, lors du cambriolage de l'école, ça devient vraiment n'importe quoi. En plus on l'installe toujours juste avant le repas des anciens, pour qu'ils en profitent. Là dimanche ils nous ont demandé où il était, eh bien il avait déjà disparu, ils ne l'auront pas vu cette année".