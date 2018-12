Loiret : Attention au démarchage abusif en cette période de fêtes

Par Eric Normand, France Bleu Orléans

A l'approche des fêtes et de l'année 2019, la mairie d'Orléans et la gendarmerie du Loiret mettent en garde contre le démarchage abusif. Le démarchage à domicile fait partie des moyens de repérage employés dans le cadre de cambriolages. Et les arnaques ont déjà commencé !