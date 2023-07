Loiret : début de la saison estivale à l'étang de la Vallée et à l'étang des Bois

Top départ pour la saison des baignades sur les plages du Loiret ! Ce 1er juillet, les étangs gérés par le département, celui de la Vallée à Combreux et celui des Bois à Vieilles-Maisons-sur-Joudry, débutent leur été, avec ouverture des points de restauration et de la baignade, surveillée tous les jours de midi à 19 heures. Six sauveteurs ont été recrutés.

Un nouveau prestataire pour le snack de l'étang de la Vallée

L'année passée, un épisode de cyanobactéries a touché l'étang de la Vallée, entraînant une fermeture de la baignade d'un mois sur l'ensemble de l'été. Entraînant aussi le départ du prestataire du snack, déjà touché par les conséquences économiques de la pandémie. Le nouveau prestataire, Boyer Sport Nature, a pris en compte ce paramètre, en "développant les activités terrestres, pour montrer aux gens qu'on peut venir à l'étang sans forcément se baigner" explique Victor Boyer, 25 ans, le jeune patron de cette entreprise qui gère le point de restauration à l'étang de la Vallée et les activités nautiques et terrestres -grimpe aux arbres, tir à l'arc, paintball accessible aux enfants...- sur les deux sites.

Pour le département, ces étangs sont une étape incontournable du projet de la véloroute "Loiret au fil de l'eau", en cours de réalisation et qui à terme reliera Châlette-sur-Loing à Orléans. Un linéaire de 80 kilomètres que le département veut voir animé et capable d'héberger les touristes. A l'étang de la Vallée comme à celui des Bois, les campings sont gérés par le prestataire Seasonova, qui prévoit près de 3 millions d'euros d'investissement d'ici 2028, dont 1,7 d'ici 2025 pour le camping et le restaurant de l'étang des Bois.