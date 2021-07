Loiret : dernières heures pour voter pour le pont-canal de Briare comme monument préféré des Francais

Encore quelques heures, si vous souhaitez voter pour le pont-canal de Briare (Loiret) et en faire "le monument préféré des Français". Les votes se terminent à 12 heures. Le gagnant sera lui dévoilé lors des 38ème journées du Patrimoine, les 18 et 19 septembre prochain, lors d'une émission sur France 3 en partenariat avec France Bleu, par Stéphane Bern.

Sur les 42 monuments présélectionnés, il n'en reste aujourd'hui que 14, dont le site loirétain : le Château de Falaise dans le Calvados, la Propriété Caillebotte dans l’Essonne, le Château de Pierrefonds dans l’Oise, la Place Stanislas de Nancy en Meurthe-et-Moselle, le Pont-Canal de Briare dans le Loiret, les Tours de La Rochelle en Charente-Maritime, le passage Pommeraye à Nantes dans la Loire-Atlantique, les remparts de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine et l’Hôtel-Dieu de Beaune en Côte-d’Or. La rotonde ferroviaire de Chambéry en Savoie, la Citadelle de Bonifacio et l’escalier du Roy d’Aragon en Corse du Sud, le Pont du Gard et le Théâtre antique d’Orange dans le Vaucluse et le Jardin de Balata à Fort-de-France en Martinique.

L'an dernier, le Lion de Belfort avait été récompensé. Vous pouvez participer par téléphone au 24 45 (0,80€/min+prix appel), ou bien gratuitement sur le site internet de l'émission.