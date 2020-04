Loiret: des horticulteurs donnent du voile d'hivernage pour aider des hôpitaux d'Ile-de-France

Sollicités par des hôpitaux du Val-de-Marne, une dizaine d'horticulteurs du Loiret viennent de leur faire don de près de 5.000m2 de voile d'hivernage. Ce voile servira à fabriquer des blouses et des surblouses pour les personnels soignants de ces hôpitaux.

Quel horticulteur loirétain aurait pu imaginer, il y a encore quelques mois, qu'il allait venir en aide aux personnels soignants de nos hôpitaux pour qu'ils se protègent du coronavirus? Sollicités il y a quelques jours par les Hôpitaux de Saint-Maurice (Val-de-Marne), une dizaine d'horticulteurs loirétains ont tout de suite répondu présent.

Face à la pénurie et aux besoins en matériel de protection, les Hôpitaux de Saint-Maurice se sont rapprochés des horticulteurs pour qu'ils leur fournissent du voile d'hivernage. Un voile servant normalement à protéger les plantes du gel. "Nous ne nous y attendions absolument pas, avoue Marie-Laure Rauline, à la tête de Javoy Plantes, à Saint-Cyr-en-Val. Ces hôpitaux cherchaient du voile afin de réaliser des blouses et des surblouses pour leur personnel soignant. Nous avons contacté alors d'autres collègues autour de nous et nous avons tous répondu présent."

Des représentants de cet établissement d’Île-de-France sont ensuite venus en camionnette dans le Loiret. Ce sont au moins 5.000m2 de voile d'hivernage qui ont été récupérés (1.000m2 chez Javoy Plantes). Depuis, 150 bénévoles continuent de se relayer dans le Val-de-Marne pour coudre des blouses à partir du voile des horticulteurs.

Tout cela nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Dans la situation économique difficile où nous nous trouvons, cela donne du sens et du positif à notre travail. Marie-Laure Rauline, l'une des dirigeantes de Javoy Plantes

Très touchés depuis le début du confinement, les horticulteurs du Loiret attendent toujours des jours meilleurs en terme d'activité. "En ce moment, notre situation ne s'améliore que très légèrement, confie Marie-Laure Rauline, à Saint-Cyr-en-Val. Certes, les jardineries ont pu rouvrir mais avec les restrictions, nous n'en ressentons pas encore les effets que nous attendions. Nous avons hâte que tout cela se termine, que les magasins rouvrent. En attendant, nous faisons comme nous pouvons."