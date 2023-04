Loiret : des interrogations sur le fonctionnement des centres de santé Cosem

L'un des leaders des centres de santé privés en France, le Cosem, est dans la tourmente. Son directeur est visé par un signalement pour “détournement de fonds publics” selon les révélations de la cellule investigation de Radio France. Association à but non lucratif, le Cosem compte 17 centres en France, dont deux dans le Loiret. L'un axé uniquement sur les soins dentaires dans le centre-ville d'Orléans. L'autre, implanté à La Source, propose des rendez-vous dentaires mais également de médecine générale et de télémédecine.

Pour le président de l'Ordre des médecins dans le Loiret, les soupçons pesant sur la gestion financière du Cosem ne sont pas vraiment une surprise et font suite à des signalements plus locaux sur le fonctionnement des centres. "Sur les signalements que nous avions eu [dans le Loiret ndlr] une pharmacienne s'était préoccupée de prescriptions qui lui semblaient bizarres" déclare Christophe Tafani. Concernant le centre de santé Cosem de La Source, des rappels à l'ordre ont été effectués. "Quand le Cosem s'est ouvert, ils ont eu des difficultés à recruter des médecins, notamment des médecins généralistes. Des médecins de spécialité chirurgicale exerçaient la médecine générale avec des problèmes de prescription (...) ce qui nous avait amené à convoquer certains de ces médecins pour leur rappeler d'exercer au sein de leur spécialité. Il faut être tout à fait transparent, nous n'avons pas eu de nouveaux signalements suite à nos recommandations."

Si le centre Cosem de La Source souffre de mauvais commentaires sur Internet, certains patients parlant de centre "à fuir" ou encore de "catastrophe" sur la qualité des soins, Corinne, que nous croisons à la sortie de son rendez-vous dentiste, défend le Cosem. "Les médecins ne vous prennent pas, ils ne prennent pas de nouveaux clients. Heureusement qu'il y a le privé !" dit cette Orléanaise depuis 14 ans. "Les centres privés, c'est vrai, sont peut-être un peu plus chers, ont leurs modalités, mais ils sont là. Quand on en a besoin, ils sont là."

"On dénonçait la partie visible de l'iceberg"

Pour Ghislaine Kounowski en revanche, confier cette maison pluridisciplinaire de santé à un acteur privé a été une erreur. "Le Cosem a repris cet endroit [faute de médecins ndlr], c'est quand même de l'argent public qui avait été mis, on l'a cédé au privé. Déjà, il y a un problème" estime la conseillère municipale socialiste d'opposition, également pharmacienne de métier. "Visiblement, ça ne répond pas aux besoins de santé des personnes. On a des médecins qui se renouvellent tout le temps, alors qu'on sait qu'il faut un médecin référent. On dénonçait la partie visible de l'iceberg et là, ce qui est mis en évidence, c'est toute la partie immergée." C'est aussi toute la problématique du désert médical qui touche le Loiret. Les acteurs publics ne parviennent pas à recruter de médecins. Le privé dispose dès lors d'un vrai créneau où s'installer. "Ils profitent de situations difficiles pour s'implanter" reconnaît Christophe Tafani.