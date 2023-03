Loiret : face à la pénurie d'assistantes maternelles, le département lance une campagne de promotion du métier

Depuis quelques jours, une bonne bouille de bébé est apparue sur les abris bus du département, également sur des sacs à pain ou à pharmacie. C'est la campagne lancée par le département du Loiret pour attirer des assistantes maternelles. Il y a 10 ans, elles étaient encore 6.000 sur l'ensemble du Loiret, elles sont aujourd'hui 4.000. " Il y a eu beaucoup de départs après le Covid et la pyramide des âges n'est pas favorable. Donc, la pénurie risque de s'aggraver si on ne fait rien" explique Florence Galzin, la vice-présidente du département chargée de l'enfance.

" On veut casser l'image de la nounou. Aujourd'hui, on a des professionnelles extrêmement bien formées"

Campagne de promotion du métier d'assistants et assistantes maternels - Conseil Départemental du Loiret

Le département rappelle d'abord que la formation initiale de 120 heures, avant l'accueil du 1er enfant, est entièrement prise en charge par la collectivité. Elle dure 3 semaines avec de la thérorie et des exercices pratiques. "Il faut qu'on casse l'image de la nounou. Aujourd'hui, on a des assistantes maternelles extrêmement bien formées avec des connaissances pointues sur l'univers de la petite enfance, de l'éveil" insiste Florence Galzin. Dans sa campagne de communication, le département insiste également sur les avantages du métier : autonomie, souplesse, liberté de fixer son taux horaire et du travail garanti tellement la demande est forte.

Les MAM : une nouvelle façon d'exercer le métier ?

Le département du Loiret peut également accompagner ceux et celles qui ont en projet de créer une Mam, une maison d'Assistantes Maternelles. Le concept s'est beaucoup développé ces dernières années avec des professionnelles qui se sentaient "isolées" chez elles. C'est le choix qu'a fait Guillemette, une ancienne chargée de communication reconvertie en assistante maternelle au début de cette année. "Moi, j'ai eu un coup de coeur pour l'assistante maternelle de mon fils et c'est un domaine qui me passionne alors j'ai franchi le pas." Mais, pour la jeune femme, il n'était pas question de travailler seule et chez elle. Elle a donc rejoint la Mam "Les Petits Grands" à Ingré où elle travaille avec deux autres professionnelles. " C'est très important pour moi de partager, d'échanger avec des collègues." Aujourd'hui, elle ne regrette pas son choix professionnel. Mais, elle confie qu'avant de devenir assistante maternelle, il faut bien réfléchir. " C'est quand même un métier physique et il faut être vigilant toute la journée. D'autre part, pour avoir un bon salaire, c'est vrai qu'il faut faire des heures." Sur la semaine, elle et ses collègues font facilement plus de 50 heures.

Cette campagne du département du Loiret, pour susciter plus de vocations d'assistantes maternelles, va durer tout le mois de mars. Des actions de tractage sont prévues sur les marchés d'Orléans et de Pithiviers et également dans un centre commercial d'Amilly. Pour plus de renseignements, on peut contacter le département à l'adresse assistantsmaternels45@loiret.fr ou téléphoner au 02.38.25.45.45.