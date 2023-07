Loiret : Hugo, 9 ans, prodige du BMX qualifié pour les championnats du monde en Ecosse

Un jeune Loirétain participe ce week-end aux championnats d'Europe de BMX à Besançon. Il s'appelle Hugo, il a 9 ans et c'est un petit prodige du vélo sur ces circuits parsemés de bosses et de virages inclinés. Ca fait quatre ans qu'il pratique dans le club de Quiers-sur-Bézonde, 110 licenciés, à côté de Bellegarde. "Les bosses moi ça ne me fais pas trop peur. Je peux sauter et tout. Quand tu tombes tu peux te faire mal mais c'est un peu le but du jeu aussi" explique Hugo*.*

"Plus tu aimes, plus tu vas t'entraîner à l'envie"

Il a commencé le BMX à l'âge de cinq ans. "Plus tu aimes, plus tu vas t'entraîner à l'envie. Moi j'ai beaucoup d'envie donc j'ai très bien progressé."

Début août, il doit se rendre à Glasgow en Ecosse pour participer cette fois aux championnats du monde de BMX. Ce sera la première fois que le club est représenté dans cette catégorie pour une compétition mondiale, Hugo Guillot : "pour moi, ça représente beaucoup, ça veut dire que j'ai été fort et que j'avais envie d'y aller".

Hugo (à droite) avec ses partenaires du club de Quiers-sur-Bézonde © Radio France - Julien Frenoy

Mais la discipline n'est pas très médiatisé et la Fédération Française de Cyclisme ne finance par les voyages. Alors le club a participé mais le reste est à la charge de la famille. Les parents et la petite sœur d'Hugo vont donc faire le déplacement. Pour aller encourager Hugo en Ecosse, les frais s'élèvent déjà à 2.000 euros pour quatre. "Les deux milles euros, c'est surtout pour les trajets, l'hébergement, les engagements, les passeports. On n'a pas d'aide. C'est dommage parce que c'est un sport avec une bonne mentalité mais ce n'est pas assez reconnu."

Hugo à l'entraînement sur la piste de Quiers-sur-Bezonde © Radio France - Julien Frenoy

L'entraineur d'Hugo au club de Quiers-sur-Bézonde, Nicolas Rancoule, est très satisfait de l'investissement de son jeune pilote. "C'est l'un des rares pilotes qui fait plus que les autres. Par exemple, quand il fait les tours de piste, il ne s'arrête pas à la ligne d'arrivée mais il va au bout du portail après la piste. Il en veut beaucoup plus."

Hugo pratique le BMX depuis l'âge de cinq ans. © Radio France - Julien Frenoy

La famille est à la recherche des sponsors et partenaires. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec le club de BMX de Quiers-sur-Bézonde.