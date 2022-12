Loiret : Ils décorent leurs maisons mais sans lumière !

Des rennes en rondins de bois, des cadeaux en cartons emballés de papier cadeau et un bonhomme de neige avec une ancienne boule de lampadaire. A Dadonville, près de Pithiviers, les habitants n'ont pas manqué d'idées décorer leurs maisons sans illuminations.

C'est un conseiller municipal chargé des économies d'énergie et de la sobriété qui a eu l'idée : cette année, pour le traditionnel concours de décorations, les guirlandes électriques ne sont pas prises en compte. L'un des jardins qui attire les regards, c'est celui de Patricia. Depuis 10 ans, elle crée des décorations, qu'elle découpe et peint elle-même. C'est elle qui a imaginé son Père Noël, le traîneau plein de cadeaux, ou les rennes au milieu des sapins.

La Dadonvilloise a ses astuces pour que cela brille sans électricité : "J'ai fait une rivière en papier cadeau bleu, et pour les cadeaux, j'ai collé des plaques en plastique transparent que j'ai rempli de boules pailletées".

Ses efforts ravissent son voisinage. Dominique habite la maison d'à côté : "Son jardin est magnifique, ça en met plein les yeux aux enfants."

A Dadonville, Patricia est fière de ses nombreuses décorations de Noël. © Radio France - Margaux Longeroche

Si Patricia a ses chances pour gagner à nouveau le concours qu'elle avait remporté l'an dernier, il y a de la concurrence. Sébastien s'est laissé convaincre par Gabin, son fils de 9 ans de participer. Ils ont opté pour des décorations en palettes et rondins de bois. Des rennes, un bonhomme de neige avec chapeau et boutons à la place des yeux, tout a été fait main. "J'ai regardé des tutos sur Youtube, et on s'est lancé. Ça nous a pris des heures !"

Sébastien et Gabin ont passé des heures pour découper et peindre leurs décorations faites maisons, et sans lumières ! © Radio France - Margaux Longeroche

Son fils est très fier et n'a qu'une idée en tête : "L'an prochain on recommence !" Un enthousiasme qui pourrait bien convaincre le jury du concours.