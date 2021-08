L'Insee dévoile le classement des prénoms les plus donnés l'an dernier. Dans le Loiret, Jade, pour les filles, et Arthur, pour les garçons, sont en tête.

Loiret : Jade et Arthur sont les prénoms les plus donnés en 2020

Avez-vous été originaux dans les prénoms de vos enfants ? L'Insee vient de dévoiler le classement des prénoms les plus donnés dans le Loiret en 2020, et la mode est clairement aux prénoms courts. Après Louise et Gabriel en 2019, Jade et Arthur sont en tête.

Coté filles, 41 petites Jade sont ainsi nées l'an dernier dans le Loiret, suivies par 38 Louise, et 37 Alice. Chez les garçons, 49 bébés ont reçu le prénom d'Arthur, 46 Léo et 40 Lucas. Un classement un peu différent de celui à l'échelle de Centre Val-de-Loire, où Louise retrouve sa place de 2019, en tête, suivie par Jade et Emma, tandis que pour les garçons, Léo, Gabriel et Arthur sont sur le podium.

Pour rappel, il faudra encore attendre pour connaître le prénom des deux naissances les plus suivies dans la région ces derniers jours : celles des bébés pandas du Zooparc de Beauval, nés dans la nuit de dimanche à lundi.