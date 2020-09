Loiret : l'ancienne Ferrari de Johnny Hallyday vendue 270.000 euros aux enchères

Covid oblige, 95% des acheteurs potentiels ont participé à la vente aux enchères via internet. Une Ferrari 512 TR datant de 1994 offerte par Johnny Hallyday à l'un de ses amis qui a souhaité la céder ce samedi. La voiture est finalement partie à 270.000 euros, hors frais. Une voiture "en bon état" selon le Maître Baron, le commissaire priseur.

L'identité et le profil de l'acheteur restent confidentiels. Il ne s'est pas déplacé dans le Loiret pour acquérir la voiture. La lutte a été rude. Mise aux enchères avec un prix de départ de 100.000 euros, il ne restait plus que trois personnes au palier des 240.000 euros, et plus que deux à celui des 260.000. Pour finalement partir à 270.000 euros.