Loiret : L'inauguration d'une nouvelle voie cyclable entre Baule et Meung-sur-Loire le long de la RD2152

C'est un projet qui a démarré il y a trois ans, la voie de mobilité douce entre Baule et Meung-sur-Loire a vu le jour pour les cyclistes et les piétons. C'est un projet qui ravit les habitants de Baule, notamment Jérôme qui est un amateur de vélo : "C'est une grosse satisfaction, la piste cyclable que nous avions c'était la Loire à vélo qui était un petit peu loin. Nous sommes tous content d'avoir cette piste. Elle permet d'éviter de rouler sur la route, surtout pour les enfants qui doivent aller au collège à Meung-sur-Loire."

La sécurité a été le principal argument pour le développement de cette voie cyclable dans un contexte de densification du trafic sur la RD2152. Chaque jour, 12.000 véhicules circulent sur cette route, ce qui rendait la cohabitation avec les cyclistes de plus en plus difficile, pour le maire de Baule, Patrick Echegut, il fallait agir : "Pour quiconque veut tenter le coup de faire le même parcours à vélo sur la départementale soit à pied sur le côté, c'est un vrai enfer que de se mélanger aux voitures et aux camions."

Un projet soutenu par le département

Le coût des travaux s'élève à 265.000€ et la commune, qui a initié le projet, a été soutenue par différents acteurs. Parmi-eux, l'État, la région et le département, qui a participé à hauteur de 60.000€. Ce dernier veut mettre en place un plan pour les mobilités douces. Baule est donc une des premières communes du Loiret à mener à bien un projet de mobilité douce. "Je me disais que le projet qu'on portait là pouvait être un élément, pas forcément pas précurseur mais incitatif, pour que le département utilise ce qu'on faisait pour montrer que ça fonctionnait." affirme Patrick Echegut

Pour le département, ce projet va dans le sens du plan de mobilité douce présenté par le département ces 8 et 9 décembre. Un objectif de 800 kilomètres de voies cyclables sur le long terme dans l'ensemble du département *"*Il y aura une enveloppe financière à la clé puisqu'on estime à sept millions par an sur une quinzaine d'années, cela fait un peu plus de 100 millions d'euros." explique Marc Gaudet, président du conseil départemental du Loiret.

Dans ce schéma cyclable, sont prévus des axes majeurs (Orléans-Gien-Briare par exemple) mais aussi un réseau plus dense avec les communes qui le souhaitent : "Pour les axes stratégiques, le département sera en première ligne et quand les communes souhaiteront que l'on développe un réseau un peu plus dense, il faudra travailler avec elles Précise Marc Gaudet. Les communes ou les intercommunalités qui ont un projet peuvent nous proposer le foncier et c'est le département qui assurera la création de la voie cyclable. C'est une démarche de concertation qui va s'engager dès 2023."

L’objectif du département est que chaque Loirétain puisse habiter à moins de 15 kilomètres d’un pôle de mobilité.