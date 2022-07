L'incendie en forêt d'Orléans est maitrisé, 2 hectares ont brûlé

L'alerte a été donné en début d'après-midi ce jeudi 14 juillet. Un incendie s'est déclaré en forêt d'Orléans, sur la commune de Cercottes, non loin de la départementale 97. Le SDIS 45 a déployé une trentaine d'hommes et 8 engins sur place.

Les pompiers en surveillance cette nuit

Au final, 2 hectares ont brûlé, essentiellement de la petite végétation au sol. Les flammes n'ont pas atteint les arbres et leurs cimes. Par précaution, quelques pompiers vont rester sur place jusqu'à vendredi matin en surveillance.

Le Loiret est aussi un département à risque

Depuis quelques années, avec les vagues de chaleur et le réchauffement climatique, le département du Loiret est devenu lui aussi vulnérable "au risque feu de forêt". L'an dernier, plus de 600 départs de feux ont été enregistrés. Au niveau du SDIS, le service départemental d'Incendie et de Secours, 600 hommes sont spécifiquement formés à la prévention et à la gestion du risque incendie.