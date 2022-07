Loiret : l'inscription en ligne est désormais possible pour l'opération Tranquillité Vacances

Comme chaque été, l'opération Tranquillité Vacances est proposée. Il s'agit de signaler votre absence aux forces de l'ordre et elles assureront une surveillance régulière de votre logement pour éviter des cambriolages. Cette année, c'est une nouveauté, on peut directement s'inscrire en ligne.

L'opération Tranquillité Vacances fonctionne toute l'année. Mais, l'été, avec les vacances, elle connait forcément un surcroit d'activité. Alors, justement, pour simplifier les démarches des habitants et des forces de l'ordre, le Ministère de l'Intérieur propose de s'inscrire directement en ligne via le site Servicepublic.fr. Il suffit de renseigner votre adresse, vos dates de départ et de retour et immédiatement, les informations seront envoyées à la brigade de gendarmerie ou au commissariat le plus proche de chez vous.

Plus besoin de passer à la brigade de gendarmerie ou au commissariat

C'est un gain de temps pour tout le monde reconnait le Général Christophe Herrmann, qui dirige le groupement de gendarmerie du Loiret. " A partir du moment où vous avez signalé votre absence sur le site, les données arrivent dans nos bases. Et lors des patrouilles, le gendarme peut voir sur son portable tous les logements et les maisons qui ont demandé une surveillance accrue." Et le patron des gendarmes du Loiret précise que "même si on habite un coin reculé, il y aura un passage régulier, c'est un engagement".

En zone gendarmerie, les commerces et entreprises peuvent aussi en bénéficier

L'opération Tranquillité Vacances existe depuis de nombreuses années et elle a prouvé son efficacité assure pour sa part Thierry Guiguet-Doron, le directeur départemental de la Sécurité Publique. " L'an passé, en zone police, 1.343 personnes se sont inscrites pour faire surveiller leur maison et aucune n'a été cambriolée." Après, ce n'est pas non plus une garantie à 100%. " Et d'ailleurs, on conseille à tout le monde de prendre ses précautions, de prévénir les voisins de son absence et si vous même vous voyez un véhicule suspect ou des gens rôdaient autour d'une maison, il ne faut jamais hésiter à appeler le 17" renchérit le Général Herrmann.