Loiret : la campagne de vaccination s'accélère mais trouver un créneau libre reste compliqué

Plus de doses livrées, plus de créneaux ouverts : le Loiret connait cette semaine un coup d'accélérateur sur la vaccination. Signe de cette montée en puissance, une nuit de la vaccination est prévue ce mercredi soir au vaccinodrome d'Olivet. Mais, les créneaux ont déjà été pris d'assaut.

C'est une première depuis le début de vaccination dans le Loiret. Ce mercredi 12 mai, le vaccinodrome d'Olivet va fonctionner en nocturne. Les services de l'Etat ont baptisé cette opération, "la nuit de la vaccination". Le gymnase du Larry, qui ferme habituellement ses portes à 17 heures, restera ouvert jusqu'à 22 heures. Au total, sur la journée, il disposera de près de 2.000 doses soit 750 de plus qu'une journée ordinaire. A travers cet événement, les services de l' Etat et l'Agence Régionale de Santé veulent montrer que la campagne de vaccination dans le Loiret vient de passer un nouveau cap cette semaine.

Des doses supplémentaires de Pfizer et de Moderna

Sur cette semaine du 10 au 16 mai, le Loiret a reçu 26.380 doses de vaccin Pfizer soit 8.000 de plus que la semaine dernière. Cette dotation supplémentaires a bénéficié en premier lieu au vaccinodrome d'Olivet qui tourne désormais à 1.250 injections par jour. A Montargis, le centre de vaccination, transféré lundi au Gymnase du Puiseaux, est lui aussi monté en puissance cette semaine et peut assurer 1.000 injections par jour. Début juin, le centre de Gien, situé salle Cuiry, sera lui aussi sur la même cadence. Pour cette semaine, le Loiret dispose également de 5.000 doses de vaccin Moderna, c'est presque 2 fois plus que la semaine dernière. Une partie de ces doses Moderna a été attribuée au centre de vaccination de Fleury les Aubrais. Il sera d'ailleurs ouvert le jeudi de l'Ascension, jour férié. ( tout comme le centre de vaccination d'Orléans, salle Fernand Pellicer, dans le quartier de la Source )

Des créneaux spécifiques pour ceux qui vont tenir des bureaux de vote en juin

Les assesseurs des élections régionales et départementales devront être vaccinés ou testés © Radio France - Noémie Guillotin/Boris Compain

Des doses de Moderna ont également été mises de côté dans différents centres du Loiret pour vacciner dès cette semaine, ceux qui vont gérer les bureaux de vote lors des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin. Les maires avaient jusqu'au 6 mai pour établir la liste des personnes ayant besoin d'être vaccinées. Au total, près de 2.500 personnes ont été identifiées dans le Loiret : des élus, des fonctionnaires territoriaux, des assesseurs bénévoles. Pour ces personnes, des créneaux spécifiques ont été mis en place jusqu'au 17 mai dans les centres de vaccination de Fleury, Beaugency, Olivet, Orléans, Montargis, Gien et Sully-sur-Loire.

Toujours la galère pour prendre un rendez vous en ligne

Capture d'écran faite ce mardi midi

Depuis ce mardi et avec 24 heures d'avance, les plus de 18 ans sans comorbidité peuvent déjà prendre rendez-vous lorsqu'un créneau est disponible de la veille pour le lendemain. Mais, pour l'instant, il n'y a guère de possibilités dans le Loiret. Les 9 centres de vaccination affichent complet. L'ARS conseille néanmoins d'aller régulièrement sur Doctolib ou le site ViteMadose, il peut y avoir des créneaux libres rapidement suite à des désistements de dernière minute. Au 5 mai, le bilan vaccinal dans le Loiret était de 206.528 injections dont 148.737 en premières injections. Près de 22% de la population totale du Loiret a reçu au moins une injection. La moyenne nationale est elle de 26% .