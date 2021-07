Loiret : la CGT appelle à un rassemblement contre l'élargissement du pass sanitaire à Orléans samedi

La CGT du Loiret ne veut pas du pass sanitaire et compte le faire savoir. Le syndicat appelle au rassemblement, ce samedi, place de la République à Orléans, à 14h30, contre les mesures annoncées par Emmanuel Macron en début de semaine, que ce soit l'élargissement du pass sanitaire à de nombreuses activités du quotidien, mais aussi la vaccination obligatoire des personnels soignants et non soignants des établissements de santé.

Alors que près de 20 000 personnes ont défilé mercredi partout en France, la CGT estime que le président de la République "fait la démonstration de son autoritarisme et sa volonté de passer en force sur tous les sujets", écrit-elle dans un communiqué. "L'obligation du vaccin n’est pas la solution, Il vaut mieux expliquer que contraindre L'extension du pass sanitaire, en particulier, constitue une atteinte essentielle non seulement à nos libertés, mais à notre contrat social et au concept même de citoyenneté tel qu'il s'est imposé avec la République. En étendant le pass sanitaire à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, en l'élargissant aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux ainsi qu'aux trains et aux cars pour les trajets de longue distance, le gouvernement rend de facto la vie des non-vaccinés impossible, ou très difficile. En faisant cela, il instaure une inégalité de fait entre le vacciné et le non-vacciné et introduit donc une rupture fondamentale du contrat social du vivre ensemble", poursuit le syndicat.

"La repression" des soignants

Avec cette manifestation la CGT entend s'opposer aussi à la vaccination obligatoire des personnels des établissements de santé, d'ici le 15 septembre. "Après avoir encensé les personnels soignants, Emmanuel Macron aujourd’hui les stigmatise en les faisant passer pour des rétifs à la vaccination, de dangereux inconscients face à la situation sanitaire qu’il faut contraindre à se faire vacciner. C’est maintenant la répression qui s’abat contre eux, au 15 septembre si ils et elles ne sont pas toutes et tous vaccinés, ils seront mise à pied et licenciés. La chasse au bouc émissaires est inacceptable, les soignants ne sont pas responsables de l’épidémie Covid."

De son côté, le chef de l'Etat assure qu'il respecte les oppositions mais réfute fermement l'emploi du mot "dictature". Il dénonce des "manipulations cyniques" à des fins politiques, dans un entretien loin des micros avec des journalistes, auquel a assisté une journaliste de franceinfo. Selon lui, les mots ont un sens et c'est justement en les vidant de ce sens qu'on menace la démocratie. Emmanuel Macron salue aussi "une prise de conscience pour nos concitoyens qui hésitaient" à se faire vacciner,