Loiret : la cité de l'Herveline à Semoy, ancien site d'hébergement de harkis, enfin reconnu par l’État

Plus de 60 ans après les accords d'Evian, la cité de l'Herveline à Semoy, ancien site d'hébergement de harkis dans le Loiret, vient enfin d'être reconnu par l’État. Cette reconnaissance ouvre la voie à une indemnisation pour les harkis et leurs familles. Elle est aussi l'aboutissement d'un long combat. Cette cité a fait partie, après la guerre d'Algérie, de ces structures d'accueil aux conditions déplorables des combattants musulmans de l'armée française.

La décision a été rendue publique le 15 mai dernier après que le rapport de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis (CNIH), ait été remis à la Première ministre Elisabeth Borne. Cette commission avait été mise en place dans le cadre de la loi de reconnaissance et de réparation envers les harkis, promulguée le 23 février 2022 après avoir été annoncée par le président Emmanuel Macron. Pour Saïd Balah, président de l'association 2 ID-Harkis du Loiret, cette reconnaissance est "un soulagement". "

Arrivée des harkis à la cité de l'Herveline

Soulagement et fierté

"Quelque part on les reconnait et c'est ça qui est important" ajoute celui qui avec l'association se bat depuis 1987 pour que l'Herveline soit reconnue. Le combat n'est pas pour autant terminé poursuit Saïd Balah, "il reste encore des choses à faire par exemple pour ceux qui ne sont pas passés par des structures officielles ou ceux qui ont été retenus prisonniers en Algérie". Pour ces fils et filles de harkis de l'Herveline, cette reconnaissance est aussi une fierté. "Il y a une fierté pour nos parents, pour ce qu'ils ont enduré, nous il y avait de l'insouciance" confesse, ému, Trabi Kouider, fils de harki, arrivé en 1972 à Semoy après avoir passé un an dans le camp de Rivesaltes dans les Pyrénées Orientales.

Des fils d'harkis de la cité de l'Herveline devant la stèle commémorative © Radio France - Christophe Dupuy

Un enfermement en plein air

Entre 1963 et 1978, environ 350 familles de harkis ont séjourné dans cette structure d'accueil dans des conditions particulièrement difficiles. Une vie dans des préfabriqués, entassés, sans eau chaude, avec le froid l'hiver, entre la voie ferrée et la forêt, à l’écart, "complétement isolés" affirme Aksa Abdelmalik. Ce fils de harki, qui a vécu tout jeune dans cette cité de 1964 à 1971, raconte "les premières mobylettes ont fait du bien, on allait sur Fleury, la barrière Saint-Marc mais on s'apercevait qu'on était mis à l'écart, sans parler de discrimination, on s'en approchait un petit peu". Aujourd’hui enseignant, Larbi Hasrouri, né dans cette cité en 1970 évoque "la solidarité entre les papas, la force de résilience de nos parents" mais comme le dit le philosophe Michel Foucault "c'était un enfermement en plein air".