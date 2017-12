La région Centre-Val de Loire se porte bien, elle gagne plus de 30 000 habitants entre 2010 et 2015, selon l'Insee (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). Le Loiret a également su tirer son épingle du jeu : le département compte plus de 17 000 habitants supplémentaires.

Loiret, France

Le Loiret gagne des habitants ! Entre 2010 et 2015, la population est passée de 656 105 à 673 349 habitants, soit plus de 17 000 habitants. Cela équivaut à une augmentation de 0.5%. Cette croissance égale celle de la France métropolitaine et dépasse celle de la région Centre-Val-de-Loire (0.2%). Cela fait du Loiret, l'un des départements les plus dynamiques avec l'Indre-et-Loire, dans notre région.

Un solde naturel positif dans le département

0.4% de cette croissance loirétaine est dû à un solde naturel positif, c'est-à-dire qu'il y a plus de naissances enregistrées que de décès. Quant au 0.1% d'augmentation restant, il est dû à un solde migratoire positif, autrement dit, il y a plus de personnes entrées dans le département que de personnes qui en sont sorties.

Olivet reste n°2 dans le Loiret, derrière Orléans

Orléans reste évidemment la ville la plus peuplée, avec 114 644 habitants. Cependant, elle gagne à peine 500 habitants en cinq ans. En revanche, Orléans Métropole en gagne près de 9 000 grâce, entre autres, à la croissance de villes comme Olivet et Ingré (2%).

La ville d'Olivet gagne plus de 2 000 habitants entre 2010 et 2015. Avec 21 639 habitants, elle reste la deuxième ville la plus peuplée du département devant Fleury-les-Aubrais et ses 21 089 habitants.

Dans le reste du Loiret, Pithiviers gagne près de 300 habitants alors que Montargis en perd près de 400 et Gien, près de 125 habitants.