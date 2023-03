Loiret : le mouvement de grogne des inspecteurs de l'Urssaf

Les inspecteurs de l'Urssaf se sont massivement mobilisés ce mercredi 8 mars. A l’appel du syndicat FO-Cadres des organismes sociaux, le mouvement a été largement suivi sur tout le territoire. En Région Centre-Val de Loire, des rassemblements ont eu lieu devant les sièges des six départements (à Châteauroux, Tours, Chartres, Bourges, Blois et Olivet pour le Loiret). Chargés de faire rentrer des sous dans les caisses de l'État, ils sont généralement discrets mais cette fois la coupe est pleine.

Les inspecteurs de l'Urssaf ont deux principales missions, le contrôle avec la lutte contre le travail dissimulé et le recouvrement des cotisations patronales et salariales auprès des entreprises pour le compte des organismes de sécurité sociale. Pour mener à bien ces missions, ils sont au nombre de 45 en Région Centre-Val de Loire, un peu plus d'une dizaine pour le Loiret. Trop peu au vu "des missions qui se sont multipliées" ces dernières années estime Sophie Bodineau, inspectrice à Châteauroux, pour qui "ça c'est dégradé au cours de ces dix dernières années". "On compte sur nous pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la sécurité sociale mais la corporation se sent de plus en plus abandonnée par sa hiérarchie" ajoute celle qui est entrée à l'Urssaf en 1996.

Multiplication des missions

Le champ des contrôles est aujourd'hui de plus en plus vaste. A Pôle Emploi, aux organismes de formation, sont venues se rajouter récemment toutes les aides liées à la crise de la Covid 19. Chômage partiel, exonérations de charges, tout cela est "chronophage" indique Perinne Kerbart, inspectrice à Olivet dans le Loiret. "C'est pas pris en compte dans notre temps de travail avec une programmation qui doit être assez exacte sachant que quand on arrive sur un contrôle, on ne sait pas ce que l'on va découvrir mais on nous dit faites comme vous pouvez, débrouillez vous" détaille l'inspectrice de l'Urssaf. Rien qu'au titre de la lutte contre le travail dissimulé, en 2021, l'Urssaf a redressé 789,4 millions d'euros de cotisations.

Un salaire qui ne suit pas

L'Urssaf est un organisme privé chargé d'une mission de service public. Au niveau national, il compte à ce jour 1.500 inspectrices et inspecteurs. Si la profession a bénéficié de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, dont les inspecteurs de l'Urssaf n'ont pas le statut, en octobre 2022, la dernière augmentation des salaires remonte maintenant à 2007. La profession n'est pas "rémunérée à sa juste valeur" dénonce Sophie Bodineau. Recruté à Bac +3 ou 5, un inspecteur débute sa carrière avec un salaire de 1.500 euros. Conséquence, sur cinq postes à pourvoir en ce moment en Région Centre-Val de Loire, deux n'ont pas trouvé candidat.