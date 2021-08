Selon les premières tendances relevées par les professionnels du secteur touristique, le mois de juillet est plutôt positif en terme de fréquentation dans le Loiret. Mais après un mois à la météo très changeante et un rebond épidémique, le premier bilan n'est pas aussi bon que ce qui était espéré.

Loiret : le secteur du tourisme impacté par la pandémie et le mauvais temps au mois de juillet

Les premières tendances touristiques dans le Loiret et à Orléans sont plutôt positives au mois de juillet

La moitié de l'été est déjà derrière nous. C'est l'occasion de faire un point sur le tourisme dans le département du Loiret et la métropole d'Orléans. Le mois de juillet a été plutôt maussade côté météo, et perturbé du côté de la pandémie de Covid-19 par un rebond épidémique et l'élargissement du pass sanitaire.

A l'Office de Tourisme d'Orléans, les annonces gouvernementales ont un impact direct sur l'activité touristique. "Ça peut freiner les demandes qu'on peut avoir sur la billetterie, notamment dans les châteaux, les gens ont un peu des réticences parfois à prendre leurs billets en avance", détaille Julie Egal, adjointe au directeur de l'Office de Tourisme d'Orléans

Comme l'an dernier, on est sur un été assez bleu, blanc, rouge

Ce mois de juillet s'annonce cependant meilleur en terme de fréquentation, mais pour en être sûrs, il faut encore attendre le bilan du secteur de l'hôtellerie, notamment. Là où ce début de saison estivale ne diffère pas de l'an dernier, c'est sur le profil des touristes. "Sans surprise, comme l'an dernier, on est sur un été assez assez bleu blanc rouge avec beaucoup de touristes de la région ou d'Île de France", ajoute Julie Egal. "On a quand même des journées avec 30% de touristes étrangers." Ce sont essentiellement des touristes européens : Allemands, Espagnols et Belges pour la plupart.

En ce mois de juillet 2021, les visites guidées ont eu un franc succès, notamment avec un audio guide, pour plus d'autonomie et "éviter l'effet de groupe" selon Julie Egal. "Ce qui cartonne aussi cet été, beaucoup plus qu'en 2020, c'est le petit train."

Parmi les visites les plus convoitées au mois de juillet à l'Office de tourisme : celle des cryptes d'Orléans © Radio France - Cécile Da Costa

Le tourisme vert, lui, est toujours très en vogue. "On a beaucoup de demandes d'itinéraires de balades pédestres ou à vélo", raconte Julie Egal à l'Office de Tourisme. "Je crois que les gens ont besoin de prendre l'air malgré la météo." Certaines activités ont tout de même souffert du mauvais temps, à commencer par les activités nautiques comme les balades en bateau.

Quelques signaux positifs pour le mois d'août

"On est sur un été qui s'annonce un peu différent de celui de l'an dernier", explique Julie Egal. "Malgré tout, on a une très bonne fréquentation à l'office de tourisme : on a près de 17.000 personnes qui sont rentrées dans l'Office sur le mois de juillet, sachant qu'on était à 11.000 l'an dernier, on est plutôt content de cette augmentation."

L'Office de tourisme d'Orléans a déménagé, de la place de la cathédrale à la place du Martroi © Radio France - Cécile Da Costa

Une hausse de fréquentation qui s'explique en partie par le nouvel emplacement de l'Office de tourisme, désormais situé place du Martroi. Mais Julie Egal a aussi une autre interprétation : "il y a un véritable attrait des Orléanais, des touristes locaux pour occuper leurs vacances et trouver des activités à faire à proximité de chez eux".

Point positif de ce début de saison estivale : le retour des groupes. "On note depuis quelques mois une reprise des demandes de devis et la présence à nouveau de groupes sur le territoire", se satisfait Julie Egal. "On a même des demandes de groupes étrangers, notamment de groupes allemands à partir du mois d'août, donc, c'est franchement un signal plutôt positif".