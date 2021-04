Loiret : le week-end, ce sont les pompiers qui vaccinent pour le centre itinérant

Le centre de vaccination itinérant est reparti pour un second tour dans le Loiret. La première fois, en février dernier, il avait fait étape dans seize communes. Mais il restait encore du monde à vacciner, alors le département, à l'origine du projet, a décidé de relancer la machine.

Depuis ce jeudi, le centre repart donc à la rencontre de personnes âgées, des plus 70 ans, qui vivent dans des communes un peu isolées pour leur injecter du Pfizer. Ce dimanche, le centre s'est installé pour la journée dans la salle des fêtes de Puiseaux, commune d'environ 3 400 habitants. Avec une nouveauté : cette fois, le centre est actif le week-end, car ce sont des pompiers du Loiret qui vaccinent, les samedis et dimanches.

Contrôleur aérien la semaine et vaccinateur le week-end

Une dizaine de sapeurs-pompiers volontaires sont à l'oeuvre pour permettre la vaccination d'environ 80 personnes ce dimanche à Puiseaux. Des volontaires comme Alexandre, 27 ans. Il est contrôleur aérien la semaine et désormais, vaccinateur le week-end. "J'ai eu une petite formation d'une demi-journée. On m'a appris à faire le geste précis, avec la seringue et l'aiguille", se souvient le jeune homme qui se dit fier de participer à cette campagne de vaccination massive.

C'est important. On veut tous aider et participer. Et de pouvoir venir dans un petit village où les gens ne peuvent pas forcément se déplacer pour se faire vacciner, ça nous fait très plaisir. - Alexandre, sapeur-pompier volontaire

Un "petit effort" selon Alexandre, qui est très apprécié des habitants de Puiseaux et des communes alentours venus se faire vacciner.

Eviter des kilomètres en voiture

Robert, 85 ans, a du mal à marcher alors ce centre installé à quelques rues de chez lui, est idéal. "Je ne me voyais pas courir à perpét' pour être vacciné alors qu'on peut le faire à domicile ! A mon âge, je trouve que c'est plus prudent que de faire l'andouille sur la route pour être cabossé ou provoquer un accident", insiste Robert.

"Ce centre est une chance !", renchérit Chantal, assise sur la chaise d'à-côté. Elle était absente lors du premier passage du centre à Puiseaux. "Je n'ai pas pu le faire à ce moment-là donc cette fois, j'ai profité de l'occasion !", lance-t-elle, avant d'être submergée par l'émotion.

Cette vaccination est très importante pour moi. J'ai des petits-enfants dont j'aimerais profiter. On a été privé de les voir et j'espère qu'on pourra vivre un peu plus librement. - Chantal, habitante de Puiseaux

Un espoir entendu par les pompiers qui proposent même de vacciner à domicile les personnes âgées qui ne peuvent plus du tout se déplacer.

Le centre fera de nouveau escale à Puiseaux dans un mois, le 23 mai, pour la seconde injection. En attendant, il poursuit son chemin cette semaine : il sera ce jeudi à Ferrières-en-Gâtinais, ce vendredi à Châtillon-Coligny, ce samedi à Courtenay et à Château-Renard ce dimanche 2 mai.