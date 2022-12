Loiret : Les autorités dévoilent leur dispositif de sécurité pour ces fêtes de la Saint-Sylvestre

La préfecture, la gendarmerie et la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Loiret se sont réunies ce vendredi 30 décembre pour présenter leur dispositif de sécurité pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour prévenir tout débordement dans cette soirée de festivités, tout le personnel à disposition sera mobilisé.

Ainsi, les dispositifs d'artifices, feux, mortiers, sont interdits à l'achat et au transport, jusqu'au lundi 2 janvier. "C'est une interdiction en vigueur tous les ans, bien sûr les communes qui ont prévu un spectacle pyrotechniques seront autorisées à le faire." précise Franck Boulanjon, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfète du Loiret et de la région Centre Val-de-Loire. Il y aura également une grande attention portée sur les cambriolages et les violences intra-familiales.

Un renforcement des contrôles routiers

Le commissaire divisionnaire Michel Cassagne, directeur départemental adjoint de la sécurité publique, s'organise également : "Sur l'agglomération d'Orléans et de Montargis, comme chaque année, on va mettre un maximum de policiers dehors et on va renforcer la possibilité d'accueil judiciaire en cas d'interpellation."

Dans ce dispositif, la priorité est aussi d'intensifier les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants sur la route. Selon les chiffres de la prévention routière, un français sur cinq qui va boire ce soir, prévoit de rentrer chez lui en voiture après la soirée. "Le nombre d'accidents ne doit pas augmenter en cette soirée, c'est une soirée de fête, pas une soirée catastrophe. On en appelle à la responsabilité individuelle et collective, empêcher l'ami ou le membre de la famille qui a trop bu à ne pas prendre le volant." avertit Michel Cassagne

L'heure est donc à la prévention et à ne prendre aucun risque : "Il ne faut pas se dire, j'ai bu un ou deux verre et j'ai attendu deux heures, il faut s'organiser en amont et dire qui va ramener les personnes" prévient Franck Boulanjon. "C'est très difficile de se dire 'je ne bois qu'un verre' et ça dépend de la personne, de sa corpulence, de l'alcool, s'ajoute la fatigue car les gens rentrent tard voire tôt le matin. Les conditions météorologique sont difficiles, il y a beaucoup d'accidents en ce moment." ajoute Stéphane Cousin, lieutenant-colonel de la gendarmerie du Loiret.