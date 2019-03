Loiret : les contributions au grand débat national ont fait leur entrée aux archives départementales

Orléans, France

Le grand débat national, c'est terminé depuis quelques jours ! Il n'est par exemple plus possible de contribuer en ligne depuis le 18 mars. C'est à cette période là que les maires des communes ont déposé les cahiers de doléances. Des contributions qui ont été d'ores et déjà transmises aux archives départementales.

Taline Aprikian, directrice de cabinet du préfet et Frédérique Hamm, directrice des archives départementales signent le bordereau de versement. © Radio France - Cyrille Ardaud

Au total dans le Loiret, 251 cahiers ont été remplis (16 000 à l'échelle du pays). Une collecte de revendications, de plaintes de témoignages inédite depuis les cahiers de doléances de 1789. Frédérique Hamm est la directrice des archives départementales du Loiret : "On leur souhaite d'être aussi exploités que les cahiers de 1789 par les chercheurs, historiens, sociologues économistes d'aujourd'hui et du futur !"

Transition écologique, fiscalité et déserts médicaux

Désormais n'importe qui peut consulter ces contributions, qui ont aussi été numérisées et transmises à la Bibliothèque Nationale de France. C'est là-bas qu'elles seront traitées et analysées. La services de la préfecture du Loiret ont également lu ces messages de citoyens, dont la longueur varient grandement. Taline Aprikian est la directrice de cabinet du préfet : "On les a lus et on a regardé les sujets qui étaient abordés pour voir si c'était plutôt des problématiques locales ou nationales. On retrouve beaucoup de questionnements sur la transition écologique, la fiscalité, les services publics. Il y a une particularité chez nous, c'est l'accessibilité des services médicaux."

Dans certaines communes personne n'a écrit dans ces cahiers. Malgré cela, le Loiret est dans la moyenne haute des contributions, et fait figure de bon élève.