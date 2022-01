Loiret : les intermittents lancent un fonds spécial pour financer des spectacles occasionnels

Grâce à des aides de la Région Centre-Val de Loire et de la Ville d'Orléans, des artistes en difficulté vont pouvoir proposer des spectacles dans des lieux inhabituels. Leurs salaires seront pris en charge à 100%. L'occasion aussi de diffuser la culture autrement et un peu partout dans le Loiret.

Il s'appelle le FonSat, le fonds de soutien pour les artistes et techniciens du spectacle vivant. Ce dispositif, unique en France, a été entièrement conçu par le collectif des intermittents et précaires du Loiret. " Dès la fin de l'année 2020, on s'était rendu compte que certains artistes passaient au travers des aides, notamment ceux qui ne sont pas dans des structures ou des compagnies, comme les musiciens, les techniciens" explique Vincent Lemaire, de la CGT Spectacle." On a donc réfléchi à ce système qui permet d'aider directement les artistes tout en ouvrant de nouveaux lieux culturels".

On veut aider les artistes tout en permettant une nouvelle diffusion de la culture

Concrètement, le FonSat va permettre à tout artiste en difficulté de proposer une prestation dans des lieux qui font, peu ou pas, de spectacles vivants habituellement. Par exemple, des petites communes, des comités des fêtes, des commerces, des crèches ou encore des musées. Si le plan fonctionne, les salaires de l'artiste seront pris en charge à 100% par le fonds, l'employeur n'aura rien à payer. " L'idée, ce n'est pas d'aller offrir du spectacle gratuit à de grosses communes ou à des structures comme le théâtre" explique Nadejda Tilhou, de Sud Culture Loiret. " On veut profiter du dispositif pour diffuser de la culture autrement et sur tout le Loiret. Si ça marche, ça peut même continuer sur le long terme".

Présentation du dispositif lundi soir au Théâtre d'Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

Pour l'instant, seules la Région et la Ville d'Orléans financent le dispositif

A ce jour, deux acteurs publics se sont engagés à financer le fonds de soutien à ces artistes : la Ville d'Orléans à hauteur de 15.000 euros et la Région Centre-Val de Loire pour 40.000 euros. " C'est vrai que dans l'idéal, on aurait aimé démarrer avec le double. Mais, on verra par la suite, peut-être que le département du Loiret pourra aussi nous aider" ajoute Vincent Lemaire. Lancé le 1er janvier 2022, le FonSat a déjà reçu 4 demandes de financement. " C'est un bon début. Après, on sait que ça va surtout fonctionner avec le bouche à oreille. Mais, il faut vraiment que les artistes se saisissent du dispositif et en parlent autour d'eux"

Pour tous les détails pratiques, pour les artistes comme pour les futurs employeurs, un site dédié a été ouvert : fonsat.org