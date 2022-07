Loiret : les pompiers de mieux en mieux formés aux risques de feux de forêts et végétation

Depuis 3 ans, le SDIS 45 a renforcé ses moyens de prévention et d'action sur les feux de forêt et de végétation. Dans le Loiret, avec le réchauffement climatique et les épisodes de sécheresse, les risques sont de plus en plus élévés. Les pompiers du Loiret doivent s'y préparer.

Ce n'est que le début de l'été et déjà dans le sud de la France de nombreux départs de feux ont été recensés. Plus de 600 hectares ont déjà brûlés jeudi dans le Gard. Si le risque de feux de forêt est très élévé dans le sud de la France, le Loiret devient lui aussi un département sensible. "On l'a déjà constaté depuis quelques années et les spécialistes nous le disent. Avec le réchauffement climatique, les épisodes de sécheresse et de canicule, le risque d'incendie de forêt devient plus élévé dans le nord de la France et donc le Loiret" explique le colonel Christophe Fuchs, directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

En 2019 : 16 départs de feux sur une seule et même journée

Dans cette prise de conscience, l'année 2019 a peut-être été un élément important pour les pompiers du Loiret. Il y avait eu dans le département 730 départs de feux dont 16 sur une seule et même journée de juillet et un peu plus de 1.000 hectares brûlés. "Depuis, on a décidé de se réorganiser en amont" explique le colonel Fuchs. " Chaque été, on établit une carte des risques d'incendies sur 7 massifs importants du Loiret et si le risque est élevé, on pré-dispose des moyens et des hommes sur les différents secteurs". Ces pompiers en alerte vont sur place faire des reconnaissances, vérifier les points d'eau et surtout se montrer pour faire de la prévention notamment auprès des agriculteurs en pleine moisson.

Les pompiers du Loiret ont déjà dû se réorganiser sur la prévention des feux Copier

600 pompiers du Loiret spécifiquement formés

Chaque année, le SDIS renforce les formations spécifiques sur la prévention et à la gestion des feux de forêts. A ce jour, 600 hommes sur 2.400 ont reçu cette formation. " Ce sont des hommes qui interviennent directement pour attaquer les feux mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas mobilisés". Et c'est bien l'enjeu pour le SDIS 45 car les feux de forêt et de végétation mobilisent beaucoup de moyens et pendant ce temps là, les autres activités continuent comme la prise en charge des arrêts cardiaques, des accidents ou autres.