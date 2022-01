Loiret : les premiers centres de dépistage Covid ouvrent leurs portes

Après les centres de vaccination, voici les centres de dépistage. Un premier a ouvert vendredi dernier à Gien mais uniquement réservé aux salariés et aux scolaires. Deux autres doivent ouvrir ce lundi à Fleury-les-Aubrais et Châteauneuf-sur-Loire. Ils doivent permettre de soulager les pharmacies.

C'était une annonce du porte parole du gouvernement, Gabriel Attal, il y a quelques jours. Plusieurs centaines de centres de dépistage vont ouvrir sur le territoire pour poursuivre la politique de "dépistage massif" au Covid. Dans le Loiret, il y en a déjà 3 sur les rails. Mais d'autres devraient être annoncés cette semaine par la Préfecture du Loiret.

On a des entreprises qui ont toutes les peines du monde à trouver des tests pour leurs salariés

La ville de Gien été la première à ouvrir un centre de dépistage. C'était vendredi dernier dans les locaux du centre social des Montoires. Sa particularité : il ne reçoit que des salariés d'entreprises du pays giennois et des scolaires qui ont besoin d'un test antigénique. " Il y a une demande grandissante des entreprises qui ont toutes les peines du monde à trouver des tests pour leurs salariés" explique Francis Cammal, le maire de Gien.

Francis Cammal, le maire de Gien. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Ce centre de dépistage de Gien va fonctionner, du lundi au vendredi, avec un agent de la mairie et des personnels médicaux mis à disposition par la CPTS du Giennois, communauté professionnelle territoriale de santé. " L'objectif est vraiment de soulager les pharmacies de Gien et des alentours et de simplifier la vie de nos concitoyens". Les réservations sur ce centre de dépistage se font via une ligne de téléphone dédiée ( pas communiquée au grand public ). Les entreprises peuvent l'obtenir en appelant la mairie de Gien. Les infirmières scolaires du secteur ont elles aussi été informées.

Deux centres ouvrent ce lundi à Fleury-les-Aubrais et Châteauneuf-sur-Loire

Autre lieux, autres centres : ce lundi 17 janvier, un centre de dépistage ouvre à Châteauneuf-sur-Loire, à la salle Jean Brière, place Aristide Briand. Lui sera ouvert à tout le monde mais uniquement sur rendez-vous via la plateforme Doctolib. Il sera ouvert du lundi au vendredi.

Salle Jean Brière à Châteauneuf-sur-Loire

Enfin, toujours ce lundi, la ville de Fleury-les-Aubrais annonce l'ouverture d'un centre de dépistage à la salle François Villon. Il sera ouvert, sans rendez-vous, du lundi au samedi. 6 médecins et 7 infirmiers se relayeront sur la semaine pour réaliser des tests antigéniques pour les habitants, avec une priorisation pour les élèves scolarisés à Fleury.