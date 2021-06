Loiret : McDonald's inaugure "une première ferme pilote", pour réduire l'empreinte environnementale

Une ferme qui se veut le reflet des innovations en termes de réduction de l'impact environnemental : c'est une inauguration en grande pompe à laquelle se sont prêtés les dirigeants de McDonald's France, et plusieurs dirigeants nationaux de syndicats d'agriculteurs, à Autruy-sur-Juine (Loiret), en pleine Beauce. Le groupe s'est engagé à diminuer de 35% ses émissions carbone d'ici 2030.

Dans sa ferme, Christophe Guerton produit du blé, qui servira ensuite à fabriquer les pains pour les hamburgers vendus par la chaine. Sous ses épis de blé, on peut apercevoir des plans de luzerne. "Le gros avantage de cette culture, c'est qu'elle est capable de capter l'azote de l'air. Pendant trois ans, j'ai eu de la luzerne et je n'ai jamais mis d'engrais azoté, ce qui fait une réelle économie sur l'exploitation. L'avantage, c'est aussi qu'elle restitue de l'azote à la culture suivante, c'est pour cela que j'ai essayé d'implanter mon blé sans trop détruire la Luzerne." De quoi tenter de limiter l'usage de ces engrais, à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre. L'agriculteur fait aussi pâturer des moutons, pour préserver la biodiversité.

"Le sol est un puits de carbone"

D'autres innovations ont également été présentées, même si pour le moment elles ne sont pas très utilisées par les agriculteurs, du robot pour désherber de manière économe les cultures, au drone, pour ajuster les doses de pesticides en fonction des besoins, en passant par les tracteurs électriques ou à hydrogène, ou encore un projet de méthaniseur (pour lequel Christophe Guerton ferme la porte). Souvent pointé du doigt pour sa responsabilité dans le réchauffement climatique (1/5 des gaz à effet de serre y sont liés, selon le ministère de l'Agriculture), pour les professionnel du secteur, le monde agricole pourrait faire partir de la solution. "On a quelque chose qui est la base de notre métier, qui est le sol. Le sol, est un puits de carbone et sur lequel on peut capter, stocker du carbone qui permet de diminuer les effets du changement climatique. Aujourd'hui, les moyens techniques, on en a. Alors ils ne sont pas clos, il faut encore en trouver d'autres, et c'est pour ça qu'on s'associe énormément avec les instituts de recherche pour aller plus loin", détaille Samuel Vandaele, le président des Jeunes Agriculteurs de France.

Planter des haies permet de réduire les gaz à effet de serre. © Radio France - Capture d'écran logiciel Mc Donald's

"On doit trouver des moyens pour accompagner les agriculteurs. Pour que les agriculteurs soient en changement sur leur exploitation, il faut déjà qu'il puisse gagner dignement leur vie. Aujourd'hui, on souhaite qu'il y en ait un maximum qui s'engagent avec bien sûr, un contrat qui oblige l'agriculteur à mener certaines pratiques, mais que derrière, il puisse y avoir une rémunération ou plutôt une bonification sur le produit qui accompagne l'agriculteur dans la transition", poursuit le président des JA.

Les drones sont également parfois utiliser en agriculture pour mieux doser les pesticides en fonction des besoins. © Radio France - Capture d'écran Mc Donald's

"L'agriculture évolue très vite et beaucoup de gens ne le savent pas, c'est important d'être présente pour le voir, le montrer et le témoigner. Les agriculteurs ont engagé beaucoup de transitions, des transitions écologiques, des transitions techniques, d'abord dans leurs exploitations et intègrent de plus en plus ces éléments et c'est important qu'une grande entreprise comme McDonald's qui amène les produits sur les assiettes dans les restaurants, soit aux côtés des agriculteurs", assure de son côté Christiane Lambert, la présidente de FNSEA, le principal syndicat du monde agricole.

Le Loiret, gros fournisseur de McDonald's

Le choix du Loiret, pour cette première "ferme pilote à ambition zéro carbone", résonne aussi d'une manière particulière, dans un département où de nombreux acteurs travaillent avec McDonald's. "Le Loiret est une zone d'approvisionnement très importante pour McDonald's, comme tout le reste de la France, évidemment, car je rappelle que 76% des produits agricoles entrant dans les restaurants McDonald's en France sont cultivés ou produits en France", explique Eloi de la Celle, directeur des achats du groupe. "Mais le Loiret, en effet, a un véritable impact en termes d'approvisionnement, car c'est un de nos bassins d'approvisionnement majeurs. On a notamment nos partenaires, que ce soit sur le bœuf ou le poulet ou encore sur le lait, qui sont situés justement dans la région. Évidemment, la Beauce est un lieu incontournable des cultures du blé, et la ferme sur laquelle nous situons, en est un bel exemple, et évidemment, on a une bonne partie de notre blé qui vient du Loiret."