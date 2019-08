Adama, mineur étranger isolé à Orléans : "si tu n'as pas de logement, tu ne peux ni étudier ni travailler"

On parle beaucoup des mineurs non accompagnés dans le Loiret : ces jeunes étrangers sont pris en charge par le Département jusqu'à leur majorité. Nous avons rencontré l'un d'eux : Adama Fofana, ivoirien logé dans une résidence à Orléans. Dans quelques mois, il devra quitter les lieux et est inquiet.