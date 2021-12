Loiret : mission Noël au château de la Ferté-Saint-Aubin

Malgré la crise sanitaire, les châteaux du Centre-Val de Loire sont ouverts pendant les vacances de Noël et proposent des animations. Pour soutenir le tourisme, la Région Centre Val de Loire lance la campagne "Envie de Noël en Val de Loire". Parmi les six sites emblématiques de la Région faisant partie du programme pour les vacances de Noël, il y a le château de la Ferté-Saint-Aubin au sud d'Orléans, dans le Loiret. Ici, on célèbre Noël depuis plus de 20 ans. Et cette année, le château propose une activité de Noël immersive à réaliser en famille.

Une visite immersive

En arrivant au château de la Ferté Saint-Aubin, vous êtes plongé dans l'univers de Noël pour sauver le Père Noël, explique Lancelot Guyot, directeur du château. "Les gens découvrent le château au cours d'une visite immersive, sonore, visuelle et gustative. En passant par la cave, le grenier et toutes les pièces du château décorées. Le but de la visite sera de remettre sur pied le Père Noël car il est malade."

L’enquête prend la forme d’une visite interactive et immersive d'environ deux heures où vous serez bien accompagné, poursuit Lancelot Guyot. "Des lutins vont être présents sur le parcours. Ils seront là pour vous accueillir, vous expliquer et vous faire découvrir le château pour vous emmener jusqu'à la rencontre finale avec le Père Noël."

Lancelot Guyot, directeur du château et François Bonneau, président de la Région Centre-Val-de-Loire © Radio France - Julien Frenoy

La force du château de la Ferté-Saint-Aubin

Plus de 500 personnes sont attendues par jour, afin de découvrir les nombreuses pièces du château, toutes décorées avec soins dans la pure tradition de Noël. Pour le président de la Région Centre-Val-de-Loire, François Bonneau, c'est un site patrimonial qui vit toute l'année. "La force à la Ferté-Saint-Aubin c'est que toute l'année il y a des événements qui permettent de venir et de revenir avec des histoires renouvelés. Venir ici, ce n'est pas simplement voir des lieux magiques, ils sont magiques. Mais c'est voir des lieux qui disent quelque chose."

Partez à la découverte des cuisines du château pour déguster la madeleine au miel © Radio France - Julien Frenoy

Au château de la Ferté-Saint-Aubin, plus de dix personnes travaillent sur cette animation. L'activité est disponible jusqu'au 23 décembre, cette semaine, et du 26 au 30 décembre, de 14 h à 18 h. La dernière entrée a lieu à 16 h 30. Entre 12 000 et 14 000 visiteurs vont découvrir ou redécouvrir ce château ce mois-ci. Les réservations sont disponibles sur le site internet du château de la Ferté-Saint-Aubin.