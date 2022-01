Loiret : mort de Marie-Claire Chevalier, défendue par Gisèle Halimi en 1972 après un avortement illégal

Son nom et son histoire ont marqué l'histoire du féminisme en France. Marie-Claire Chevalier, Loirétaine née à Meung-sur-Loire, est morte à l'âge de 67 ans, ce dimanche, des suites d'une longue maladie, indique sa famille, confirmant une information de France 3 Centre-Val de Loire. Selon sa famille, elle résidait encore dans le Loir-et-Cher, dans une commune à la frontière du Loiret, à quelques kilomètres de sa ville natale. Sa mère, Michèle Chevalier, âgée de 87 ans, est toujours en vie.

Un symbole malgré elle

C'est en octobre 1972, que Marie-Claire Chevalier se retrouve sur le devant de la scène médiatique, aux côté de sa mère, Michèle. Âgée alors de 16 ans, elle est inculpée pour avoir avorté après avoir été violée, une pratique encore illégale à cette époque. Dénoncée par son violeur, un jeune homme de son lycée, elle et sa mère deviennent le symbole de toutes ces femmes qui militent pour le droit à l'avortement.

Son procès, le très médiatisé "procès de Bobigny", où elle est défendue par l'avocate Gisèle Halimi, est un moment charnière dans la lutte du droit des femmes à disposer de leur corps. Elle en ressort relaxée, sa mère et l'avorteuse, elles poursuivies pour complicité ou pratique de l'avortement sont condamnées avec sursis. Une décision historique qui ouvrira la voie à la dépénalisation de l'avortement en 1975 avec la loi Veil.

Il faut saluer le courage inimaginable de Marie-Claire et sa mère - Martine Portnoe, ancienne militante de Choisir

"L'impact de ce procès était au-delà du gigantesque", se souvient Martine Portnoe, ancienne membre du secrétariat national de l'association Choisir, créée en 1971 par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, notamment. Une association féministe en faveur de l'accès à la contraception et l'avortement. "Nous sommes 50 ans après ce procès, il reste quand même l'image et le symbole de ce qui a mené au changement de la loi."

"Il faut saluer ce courage inimaginable de Marie-Claire, tout jeune fille à l'époque, et de sa mère, qui était une femme modeste, qui travaillait à la RATP. De tout d'un coup, elles ont été jetées en pâture dans un procès très médiatisé, devant des témoins prestigieux", poursuit Martine Portnoe, bras droit et ancienne assistante parlementaire de Gisèle Halimi. "Après ce procès-là, même si la loi n'a pas changé tout de suite, il n'y avait plus beaucoup de procès pour avortement, et si c'était le cas les peines étaient très modestes."